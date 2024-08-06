ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü

Şirket, küresel aynı mağaza satışlarının düştüğünü ve net karının azaldığını duyurdu.

Yum! Brands'in ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 1,76 milyar dolara yükseldi. Ancak, bu rakam piyasa beklentisi olan 1,8 milyar doların altında kaldı. Şirketin net karı ise %12 oranında azalarak 367 milyon dolara düştü; geçen yılın ikinci çeyreğinde net kar 418 milyon dolar olmuştu. Hisse başına kar da 1,46 dolardan 1,28 dolara geriledi.

Şirketin küresel aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte %1 oranında düştü. KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları sırasıyla %3 azaldı. Öte yandan, Taco Bell'ın aynı mağaza satışları %5 artış gösterdi.

Özellikle KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları dikkat çekici bir şekilde düştü. KFC'nin satışları Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da %11, Pizza Hut'ın satışları ise %6 oranında azaldı. Bu düşüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası başlayan boykotların etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Geçen yılın son çeyreğinde de benzer bir trend gözlemlenmişti; KFC'nin Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'daki satışları %5, Pizza Hut'ın ise %3 oranında azalmıştı. 2024 yılının ilk çeyreğinde de KFC'nin satışları %5, Pizza Hut'ın ise %8 oranında düşüş göstermişti.