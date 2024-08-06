ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ın satışları düştü

KFC ve Pizza Hut gibi ünlü markaların sahibi olan Yum! Brands, 2024 yılının ikinci çeyreğine ait mali raporunu açıkladı.

Şirket, küresel aynı mağaza satışlarının düştüğünü ve net karının azaldığını duyurdu.

Yum! Brands'in ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %4 artarak 1,76 milyar dolara yükseldi. Ancak, bu rakam piyasa beklentisi olan 1,8 milyar doların altında kaldı. Şirketin net karı ise %12 oranında azalarak 367 milyon dolara düştü; geçen yılın ikinci çeyreğinde net kar 418 milyon dolar olmuştu. Hisse başına kar da 1,46 dolardan 1,28 dolara geriledi.

Şirketin küresel aynı mağaza satışları ikinci çeyrekte %1 oranında düştü. KFC ve Pizza Hut'ın aynı mağaza satışları sırasıyla %3 azaldı. Öte yandan, Taco Bell'ın aynı mağaza satışları %5 artış gösterdi.

Özellikle KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları dikkat çekici bir şekilde düştü. KFC'nin satışları Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da %11, Pizza Hut'ın satışları ise %6 oranında azaldı. Bu düşüş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası başlayan boykotların etkisiyle ilişkilendiriliyor.

Geçen yılın son çeyreğinde de benzer bir trend gözlemlenmişti; KFC'nin Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'daki satışları %5, Pizza Hut'ın ise %3 oranında azalmıştı. 2024 yılının ilk çeyreğinde de KFC'nin satışları %5, Pizza Hut'ın ise %8 oranında düşüş göstermişti.

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