ABD'li şarkıcı Halsey'in İstanbul konseri bir hafta ertelendi

Kaynak: AA
ABD'li şarkıcı Halsey'in İstanbul konseri bir hafta ertelendi

Şarkıcı Halsey'in, 21 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı Festival Park'ta vermesi planlanan konser, lojistikten kaynaklı nedenlerle bir hafta ertelendi.

Yapılan açıklamaya göre, ABD'li pop müzik ikonu Halsey, Türkiye'deki dinleyicileriyle 28 Ağustos'ta aynı yerde buluşacak. Satın alınan tüm biletler yeni tarih için geçerli olacak.

Bu yıl Halsey'in Avrupa kıtasında vereceği tek konser olma özelliği taşıyan İstanbul konseri için özel bir sahne hazırlanacak.

Stagepass & Concerts East ve Biletinal işbirliğiyle düzenlenen konserde Halsey, sevilen şarkılarını Türkiye'deki hayranları için seslendirecek.

Halsey konserinin biletleri etkinlik biletleme platformu Biletinial üzerinden satın alınabiliyor.

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