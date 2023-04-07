ABD’li senatör, kürtaj tartışması nedeniyle askeri atamaları engelliyor

Pentagon, üst düzey komutanlık pozisyonları için onlarca generalin atama dosyasını iletmiş durumda, ancak senatör tüm atama listelerini bloke etti.

Bu durum gelecekteki atamaları da geciktireceği için ABD komuta kademesi atamalarını kilitleyecek.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, atamaların gecikmesinin ordunun harbe hazırlık kabiliyetini kötü etkileyeceği uyarısında bulunarak blokajın kaldırılmasını talep etmişti.

SENATÖR TUBERVİLLE İLE PENTAGON ARASINDA KÜRTAJ KRİZİ

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Austin'e bir mektup yazarak, Pentagon'u bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini de hatırlatarak, önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Senatör, 8 Mart'ta ise yazdığı mektupta Austin'in yapılan yasal düzenlemeyi ihlal etmekle suçlamış ve Amerikan ordusunun kaynaklarının yasal olarak yasaklanmış kürtaj masrafları için harcanmaması gerektiğini ifade etmişti.

Tuberville, 2 Nisan'da Wall Street Journal'a yazdığı "Pentagon kültür savaşlarına girmemeli" başlıklı yazısında da bakanlık söz konusu kürtaj düzenlemesini geri almadığı sürece önüne gelen atama listelerini onaylamayacağını bildirmişti.