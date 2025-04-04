ABD'li senatörden çarpıcı açıklama: İmamoğlu hakkında Trump'ın onayı vardı

Kaynak: Haber Merkezi
ABD'li senatörden çarpıcı açıklama: İmamoğlu hakkında Trump'ın onayı vardı

ABD'li Senatör Murphy, İmamoğlu'nun tutuklanmasına değinerek "Muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının yankıları sürüyor. ABD Senatosu Connecticut temsilcisi Chris Murphy'nin gündeme dair açıklamaları ise dikkat çekti.

"YEŞİL IŞIK YAKILDI"

Siyaset bilimci Gönül Tol'a değerlendirme yapan Murphy, "Muhalefet liderinin hapse atılması kararının, Donald Trump ile yapılan bir telefon görüşmesinden hemen sonra alınması tesadüf değil; muhtemelen Trump tarafından onaylandı ve yeşil ışık yakıldı" ifadelerini kullandı.

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Demokrat senatör Murphy, "Biliyorsunuz, sadece son birkaç hafta içinde muhalefete yönelik büyük bir baskı gördük. Türkiye hızla ve tamamen demokratik normlardan uzaklaşıyor" dedi.

Murphy, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu tür otoriter rejimlere dolaylı destek vermesinin, sadece ABD’nin küresel demokratik liderliğini zedelemekle kalmadığını, aynı zamanda baskıcı yönetimlerin elini güçlendirdiğini ifade etti.

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