ABD'li şirketten 11 Türk bankasına siber saldırı uyarısı

ABD merkezli siber güvenlik şirketi Zimperium zLabs tarafından yayımlanan bir rapor, Türkiye’deki Android kullanıcılarını hedef alan ciddi bir tehdidi ortaya koydu. Raporda, dijital bankacılık uygulamalarını hedef alan yeni nesil bir zararlı yazılımın Türkiye’de yayılmakta olduğuna dikkat çekildi. Raporda Türkiye'de 11 bankanın adı listelendi.

TÜRKİYE’DEKİ BANKACILIK UYGULAMALARI HEDEFTE

Zimperium zLabs’in raporuna göre, GodFather adlı kötü amaçlı yazılım, özellikle Türkiye’deki finans ve bankacılık uygulamalarını hedef alıyor. Bu zararlı yazılım, gelişmiş tekniklerle kullanıcıların mobil cihazlarındaki bankacılık ve kripto para uygulamalarını takibe alıyor. Kullanıcıların şifre, PIN gibi kritik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan virüs, siber güvenlik uzmanları tarafından son derece tehlikeli olarak değerlendiriliyor.

MP3 UYGULAMASI GÖRÜNÜMÜYLE YAYILIYOR

Raporda, bu yazılımın yayılmak için bir MP3 indirme uygulamasını kullandığı belirtildi. Kullanıcıların müzik dosyalarına ulaşma isteğini fırsat bilen uygulama, tam erişim izni talep ediyor. Zimperium’un verdiği bilgiye göre, uygulama bu izinlerin nasıl verileceğine dair yönlendirmeleri de içeriyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TELEFONA YÜKLENİYOR

Kullanıcının gerekli izinleri vermesi durumunda cihazına otomatik olarak GodFather isimli yazılım yükleniyor. Bu yazılım, mobil bankacılık uygulamaları üzerinde sahte kullanıcı arayüzleri oluşturarak gerçek bilgilerin girilmesini sağlıyor ve böylece kullanıcıya ait kişisel ve finansal veriler ele geçiriliyor. Zimperium, kullanıcıları tanımadıkları uygulamalara izin vermemeleri ve güvenilir kaynaklardan uygulama indirmeleri konusunda uyardı.