ABD'li siyasetçiden alçak saldırı! Kur’an-ı Kerim yaktı

ABD'li Cumhuriyetçi siyasetçi Valentina Gomez, eline aldığı alev makinesiyle Kur’an-ı Kerim yaktığı bir video yayınladı.

Videoda "İslam’ı durdurmazsak kızlarınız tecavüze uğrayacak, oğullarınızın kafası kesilecek" dedi.

Gomez’in videoya yazdığı not ise şu şekildeydi:

"Tanrı yardımcım olsun, Teksas’ta İslam’a son vereceğim. Müslümanlar, Hristiyan ülkeleri ele geçirmek için tecavüz ediyor ve öldürüyor. Kongre’ye girmeme yardım edin ki o aptal taşın önünde eğilmek zorunda kalmayın."

Videoda Gomez’in üzerinde "Valentına Gomez For Congress" ve M16 silüeti bulunan bir tişört yer alıyor.