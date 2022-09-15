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Ünlü şarkıcı çocuk istismarcısı çıktı

ABD'li şarkıcı R. Kelly, çocuklara cinsel istismarla yargılandığı mahkemede de suçlu bulundu. Kelly, hakkındaki 13 suçlamanın 6’sından mahkum edildi.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 09:25
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ABD'li ünlü şarkıcı R. Kelly, çocuk istismarcısı çıktı

Ünlü şarkıcı çocuk istismarcısı çıktı
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ABD'li şarkıcı R. Kelly (55), hakkındaki 13 suçlamanın 6’sından mahkum edildi. Kelly, 2008'de benzer suçlamalarla açılan davadanın rüşvet ve tanıkları tehdit ederek düşürüldüğü suçlamasından beraat etti.

Kelly geçen yıl da New York'ta görülen başka bir davada, seks ticareti ve şantajdan 30 yıl hapis cezası almıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Chicago’daki mahkemenin sonucunun Kelly’nin var olan hapis cezasına eklenmesi bekleniyor.

Ünlü şarkıcının yargılandığı davanın merkezinde, Kelly’nin 14 yaşında Jane kod ismi verilen bir kızı istismar ettiği 30 dakikalık video vardı.
Bugün 37 yaşında olan Jane, Chicago’daki davada ifade verdi ve videodakinin kendisi olduğunu söyledi. Kelly’nin kendisini 18 yaşına basmadan önce yüzlerce kez istismar ettiğini açıkladı.

Davada dört kadın daha çocuk yaşta Kelly’nin tacizine uğradıklarını anlattı.

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