Suriye'de ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu heyeti üyeleriyle Suriye güvenlik güçleri, IŞİD’le mücadele planlarıyla bağlantılı bir görev sırasında Palmira yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıda yaralandı. Yaralananlar arasında Suriye askerleri olduğu da iddialar arasında.

İki yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Suriye ordusuna ait güçlerle IŞİD’e karşı mücadele eden ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden oluşan bir konvoy, Suriye’nin orta kesimindeki Palmira kentinde devriye gezerken ateş altına alındı.

Saldırının ardından bölgede hareketlilik yaşanırken, yaralı askerlerin bölgeden çıkarılması için ABD ordusuna ait helikopterlerin devreye girdiği ve tahliye operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi. Yaralılar El-Tanf Üssü'ne götürüldü.