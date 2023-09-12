ABD'li yatırımcıdan Trabzonspor açıklaması

Cadiz'in hissedarlarından Ben Harburg "Trabzonspor gibi sıra dışı kulüpler beni heyecanlandırıyor" dedi.

ABD'li yatırımcıdan Trabzonspor açıklaması

Cadiz'in hissedarlarından ABD'li yatırımcı Ben Harburg, Türkiye'deki taraftarlar, statlar, hikayeler ve kulüplerin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Cadiz'e yatırım yapmadan önce birçok pazarı araştırdığını belirten Harburg, "Henüz Türk pazarına bakmadım ancak Cadiz'e yatırım yaparken birçok diğer bölgesel pazarı keşfettim. Türk pazarını daha fazla keşfetmeyi çok isterim. Taraftarlar, stadyumlar, hikayeler ve Trabzonspor gibi sıra dışı kulüpler beni heyecanlandırıyor. Türk ligini daha yakından tanımaktan gerçekten heyecan duyuyorum." diye konuştu.

Çocukluğunun geçtiği Cadiz şehrinin takımına yatırım yaparak ticari bir beklentisi olmadığını aktaran Harburg, Türkiye'den bir takım almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili, "Cadiz, benim için kişisel bir yatırım. Bunun finansal getiriyle çok ilgisi yok. Benim için anahtar performans göstergesi, taraftarlarımızın mutluluğu. Amacımız sadece kendimizi ligde sağlamlaştırmak değil, aynı zamanda Avrupa futbolu için oynayabilecek bir noktaya gelmek. Bugünkü hedefimiz budur. Ancak Türk pazarındaki yatırım fırsatlarını incelemek ve keşfetmek beni çok heyecanlandırır." ifadelerini kullandı.

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