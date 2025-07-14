ABD'li yetkili isim 2 bin 500 PKK'lı teröriste kucak açtı! Türkiye'nin başına bela olmuşlardı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katkıları ile devam eden açılım sürecinde terör örgütü PKK, geçtiğimiz günlerde sözde silah bırakma tiyatrosunu sahnelemişti. Süreç içerisinde örgütün tavsiyesi sonrası teröristlere ne olacağı ise merak konusu oldu. Nefes yazarı Nuray Babacan, Türkiye’nin listesindeki 2 bin 500 teröristin Türkiye, Suriye ve Irak üçgeninde yer almayacağını söylerken, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın “İsterlerse bize gelebilirler” dediği isimlerin bu listedekiler olduğu iddia ediliyor.

SİLAH BIRAKMA TİYATROSUNA ORTAKLIK AÇIKLAMASI

Teröristbaşı Öcalan’ın silah bırakma çağrısı ile ilk sahnesinin verildiği oyun, ikinci olarak teröristlerin fesih kararı ile devam etmişti. Son perdesi ise terör örgütü PKK’nın silahları yakması ile süren açılım oyununa ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘DEM-AKP-MHP’ ortaklığı çıkışı gelmişti.

MİT İLE SÜREÇ DEVAM EDECEK

Teröristlerin bundan sonra silahları nasıl bırakacağına ilişkin Nefes yazarı Nuray Babacan, bundan sonra MİT’in organizasyonunda Türkiye, Suriye ve Irak Kürt Bölgesi temsilcilerinden oluşan bir heyetin, asıl ‘silahsızlandırma’ çalışmalarına bundan sonra başlayacağının kulislerde anlatıldığını belirtti.

TOM BARRACK’A VERİLEN LİSTE

Babacan, “Türkiye, Suriye ve Irak üçgeninde silahlı PKK’lı istenmiyor” anlayışının hakim olduğunun altını çizerken, “Türkiye’nin listesindeki 2 bin 500 PKK’lı bu üç ülke sınırlarında da olmayacak. ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın “İsterlerse bize gelebilirler” dediği isimlerin bu listedekiler olduğu anlatılıyor. Diğer PKK’lılardan suç işlemeyenlerinin Türkiye’ye gelebileceği, işleyenlerin ise Suriye ve Irak’ta sivil hayatta rol alabileceği yorumları yapılıyor” ifadelerini kullandı.

“SADECE SİYASETLE UĞRAŞILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞMELERİN SONUÇ VERDİĞİ”

Barrack’ın ilk açıklamalarının aksine, Türkiye’nin tezlerine daha uygun yeni açıklamaları AKP’li kurmaylarda rahatlama sağladığını ifade eden Babacan, “Özellikle SDG ile YPG arasında kesin bir çizgi çizildiği, bunun da Suriye merkezi hükümetiyle yapılan anlaşmalara uygun olduğu öne sürülüyor. Kuzey Irak yönetiminin kendi bölgesinin üçte birinde aktif olan PKK’lıları istemediği son üç ay içerisinde yapılan seri toplantıların ardından silahsız olma ve sadece siyasetle uğraşılması konusundaki görüşmelerin sonuç verdiği iddia ediliyor” dedi.