ABD’lilerin yeni belası ‘Phrogging’ ABD’li kadın yaşadıklarını anlattı

Kaliforniya’da yaşayan bir kadın, TikTok’ta paylaştığı videoda evinin altında aylardır bir adamın yaşadığını keşfettiği anı anlattı.

ABD’lilerin yeni belası ‘Phrogging’ ABD’li kadın yaşadıklarını anlattı

Ashly Guardino, evinin etrafından gelen tuhaf seslere uyandığını ve evinin altındaki bir boşluktan “kirli bir kol” uzandığını gördüğünü söyledi. Polis, adamı gözaltına aldı.

Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Gizlenmiş

Guardino, sosyal medya platformunda paylaştığı videoda, olayın geçen cumartesi Los Angeles’ın güneydoğusundaki Lake Elsioner kentindeki evinde yaşandığını belirtti. Guardino, tuhaf sesleri duyduğunda, sesin nişanlısı ve iki çocuğuyla paylaştığı evin çatısını tamir eden ev sahibinden kaynaklandığını düşündüğünü anlattı.

Guardino, “Uyku mahmuru olduğunuzu ve bu delikten bir kolun, kirli bir kolun çıktığını gördüğünüzü hayal edin” dedi. Guardino, izleyicilerine “Bu (delikten) evin duvarlarını yoklayan lanet olası bir kolun çıktığını görmenin ne kadar ürkütücü olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu.

Guardino, daha sonra iki polis memurunun adamı kelepçelediği ve mülkten çıkardığı görüntüleri de paylaştı. Guardino, adamın 26 yaşında ve şartlı tahliyede olduğunu öğrendiğini söyledi. Guardino, adamın alacak verecek meselesi yüzünden gizlendiğini ve bebeğinin annesinin evini yaktığını iddia etti.

“Phrogging” Adı Verilen Bir Eğilim

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre, bir yabancının mülküne gizlice girip orada yaşamak “phrogging” adı verilen bir eğilim. Adını oradan oraya zıplayan bir kurbağadan alan bu eğilimin, kolluk kuvvetleri için giderek daha yaygın bir sorun haline geldiği bildiriliyor.

Guardino, adamın daha önce de yabancıların evlerinin altında yaşamaya çalışan bir uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti. Guardino, aynı adamın yakalanıp hapse geri gönderilmeden önce kendi evinin karşısındaki evin altında yaşadığını öğrenmiş.

Guardino, adamın yaklaşık üç aydır orada olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Guardino, “(Burada) ne kadar kaldığını gerçekten bilmiyorum” dedi. Guardino, “Evde bazı tıkırtılar, ıslıklar ve farklı sesler duyduğumuzu hatırlıyoruz” diye ekledi.

Guardino, polisin adamı “köpek ve silah kullanarak tehdit ettiğini çünkü adamın karşılık vermediğini” söyledi. Guardino “Polislerse dışarı çıkması için ona bağırıyordu ama o, polisi görmezden geldi” diye anlattı. Adam, yarım saat sonra nihayet çıkmış.

Gönderiye yorum yapanlardan bazıları Guardino’yu ırkçılıkla suçladı. The New York Post’un haberine göre, bir yorumcu “Kirli, siyah anlamına mı geliyordu?” diye yazdı. Guardino ise daha sonraki bir gönderisinde “Beyaz, siyah veya Meksikalı olması hiç fark etmez… Kolu kirliydi ve bu yüzden koluna kirli dedim” diye savunma yaptı.

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