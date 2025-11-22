Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin Ukrayna - Rusya savaşına son verebilecek 28 maddelik 'barış planı' hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konu planın 28 maddeden oluştuğuna dikkati çeken Zelenski, "Şimdi Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski (var)" yorumunda bulundu.

"SON DERECE AĞIR BİR KIŞ"

ABD'nin planının Ukrayna için ağır maddeler içerdiğini kaydeden Zelenski, "Ya ağır 28 madde, ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye kadarki en zorlu kış ve daha fazla riski... Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir hayat ve daha önce iki kez saldırmış birine güvenmek" dedi.

Zelenski, plan üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Önümüzdeki hafta kolay olmayacak ve gelişmelerle yoğun geçecek" diye konuştu.

"MÜCADELE EDECEĞİM"

Zelenski iki maddeye dikkat çekerek, "Planın en az iki maddesinin göz ardı edilmemesi için 7/24 mücadele edeceğim. Ukraynalıların onuru ve özgürlüğü için. Çünkü her şeyin temelinde bu yatıyor, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, halkımız ve Ukrayna'nın geleceği" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinde ülkesinin toprak bütünlüğü için yemin ettiğini vurgulayan Zelenski, "Çelikten yapılmışız elbette ancak hiçbir metal, en güçlüsü bile (bu baskılara) dayanamayabilir" diye konuştu.

"ASLA İHANET ETMEYECEĞİM"

Plandaki maddelere karşılık ABD tarafına farklı alternatifler sunacaklarını aktaran Zelenskiy, şunları söyledi:

"Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Ukrayna'nın ulusal çıkarları dikkate alınmalı. Abartılı açıklamalarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sakin bir şekilde çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler sunacağım ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci aksattığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir sebep vermeyeceğiz. Bu olmayacak."

"BİNLERCE KİLOMETRELİK CEPHE"

Zelenski, ülkesinin uzun süredir saldırı altında olduğunu belirterek, "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattı tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze saldırılarına, balistik füze saldırılarına ve İHA saldırılarına maruz kalıyor." dedi.