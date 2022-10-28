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ABD'nin 3 numarasının evine saldırı düzenlendi

Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evine saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında evde bulunan Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:35
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ABD'nin 3 numarasının evine saldırı düzenlendi

ABD'nin 3 numarasının evine saldırı düzenlendi
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AA'da yer alan habere göre, Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor." ifadesini kullandı.

Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.

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