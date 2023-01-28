Savunma sanayiinde neredeyiz? -1- ABD'nin ambargosu Türkiye'yi uyandırdı

BAŞLARKEN

Türk Savunma Sanayiinin geldiği yer hususunda peşin bir kabul var. Çok ileri gittiğimiz herkesin dilinde. Bu ilerlemenin lokomotifi insansız hava araçları. Bu başarı devamlı gündemde tutuluyor ve haklı bir övünçle herkesin dilinde dolaşıyor. Detaylarını, okumuşların bile bilmediği bir alanda bu kabul etrafında efsaneler oluşturma eğilimi de görülüyor. Ne kadar doğru olduğu ve doğru olsa bile bu kadar yüksek sesle konuşulmasının doğruluğu-yanlışlığı düşünülmüyor ve konuşulmuyor. Soru soran da, cevabını arayan da yok.

Buradan hareketle bir söz daha kamuoyunun dilinde peşin bir kabul halinde dolaşıyor. Savunma sanayiimiz o kadar ilerledi ki, yüzde yetmiş-seksen kendimizi yeter hale geldik. Konuşulanlara bakılırsa, bütün bu gelişmeler de yeni iktidarın zamanında sağlanmış. Bu kabulde de ilk bakışta görülecek bir kaç temel yanlış görüldüğü halde, konuşulduğunu ve tartışıldığını görmüyoruz. Kendimize yeterlik durumumuzun, verilen oranlarda olmadığı, henüz birçok aracın motorunu yapamadığımız, uçak, tank ve helikopteri yapamadığımızdan bellidir. 1974 sonrasında başlatılan savunma hamleleri, adım adım bugüne geldi. Bugün konuştuğumuz işlerin, projelerin hemen tamamı da 1985 yılında kurulan Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın 1995'e kadar planladığı, projelendirdiği ve büyük ölçüde uyguladığı işler.

Bunlardan dolayı, konuyu en iyi bilen, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nı kuran ve sekiz yıl yöneten Vahit Erdem Bey'in konuya açıklık getirmesini çok önemsiyoruz. Vahit Bey, savunma sanayiinin dünden bugüne seyrini anlatmak yanında bazı güncel sorulara cevap olacak bilgiler de veriyor. Okuyucu, bu diziyi okuyunca, en az altmış yıllık bir süreci anlayacak. Yapılanları, yapılamayanları ve yapılacakları görecek. Belki anlaşılacak en önemli husus, bu alanda şunu yapıyoruz bunu yapacağız denmesinin ve abartmaya girilmesinin sağlıklı ilerlemeye engel teşkil edeceği ve zarar vereceğidir. Savunma alanının karakteri bu hassasiyeti gerektirir. Dünyada savunma sanayii hamleleri belli bir gizlilik içinde yürütülür.

Vahit Bey'in yazı dizisinde, bu hususları derinlemesine bilen bir devlet adamının bu titizliği hissedişi ve hissettirişi de görülecektir.

Vahit ERDEM

Türkiye Cumhuriyeti, 600 yıl devam eden Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerine ve Osmanlı Coğrafyasının risk ve avantajlarını da üstlenen yeni bir devlet olarak kuruldu. Cumhuriyet'i kuranlar, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Balkan Savaşlarında, Birinci Dünya Savaşı'nda ve İstiklal Savaşı'nda bulunmuş tecrübeli ve yüksek liyakat sahibi şahsiyetlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş, modern ve muasır medeniyetler seviyesine erişme idealine sahip bir devlet olarak kurdular. Bu ideal, zamanın gidişine uygundu. Temelleri sağlam attıkları bugün daha iyi anlaşılıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren kurumsallaşmaya, ekonomide, bilim ve teknolojide gelişmeye ve ülkenin iç ve dış güvenliğine büyük önem verildi. Bu istikamette de temel ilkeler belirlendi. İç güvenlikte, millî birlik içinde tek millet idealini gerçekleştirme esastı. Dış politikada, çevre ülkelerle iyi geçinme hedefi konmuştu. Arap dünyasının içişlerine karışmama önemli bir dış politika ilkesiydi. Batı Dünyası ile ilişkileri geliştirmek ve Batı kurumları içinde yer almak, modern devlet hedefine ulaşmada vazgeçilmez araç olarak kabul edildi.

Bir hususu hatırlamak önemlidir: Osmanlı modernleşme adımları ordu üzerindendir. Dünyanın kritik bölgelerini elinde tutan bir devlet için bu kaçınılmaz bir durumdur. Dünya sahnesinde, özellikle de bu coğrafyada ayakta kalmak için ordunuzu güçlü tutacaksınız. Cumhuriyet'le bu gereklilik daha güçlü şekilde gündemdedir. Savunma ve güvenlik devletimizin temel görevlerinden biridir. Orduyu modern silahlarla donatmak yanında, kendi silahlarını yapacak sanayi hamleleri de düşünülmüştür. Dolayısıyla, savunma sanayinin geliştirilmesine, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren büyük önem verildiğini görürüz.

Yapılanlar, o zorlu kuruluş yılları için çok değerlidir. Devletin hazinesinin boş olduğu ve halkın açlık ve sefaletle başbaşa kaldığı uzun bir savaşlar döneminden çıkılmıştır. Buna rağmen, hemen hiçbir mesele ihmal edilmemiştir. Dikkat edeceğimiz, bu şaşırtıcı akıl ve irade gücüdür. Yorumları uzatmadan bu alanda yapılan işleri sıralamak kesin bir fikir verebilir:

*Osmanlı Türkiyesinden kalma silah ve mühimmat üretim unsurları bir araya getirilerek bugünkü Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun temeli olan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Osmanlı döneminde başlayan gemi inşa tesisleri modernize edilerek devam ettirilmiştir.

*Yirminci yüzyılın başından itibaren dünyada havacılık hızla yükselen bir alandır. Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözü ile havacılık sanayine büyük önem verilmesi bu gerçeği görmelerindendir.

*Bu alanda; 1925'de Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) kuruldu, yabancı ortaklarla ayrı etaplarda 45 ve 24 uçak üretimi ve ihracatı gerçekleştirildi. Eskişehir'de de tamir ve bakım tesisleri kuruldu. Bunlar, o devir için çok önemli hamlelerdi.

*1925'de Türk Tayyare Cemiyeti (Bugünkü Türk Hava Kurumu) ve 1935'de Türk Kuşu Havacılık Okulu kurularak, havacılık sanayinin o dönem için önemli kurumları oluşturuldu.

Devletin bu faaliyetleri yanında, özel sektörden de Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren havacılık sanayinde önemli hamleler görüyoruz:

"Tayyare Sanat Okulu mezunu Vecihi Hürkuş, pilotluk eğitimi aldıktan sonra Avrupa'da uçak sanayini inceledi ve Vecihi-X15 uçağını üretti, ancak sertifika alamadı.

"Nuri Demirağ, demir yolu yapımında ve çeşitli sanayi alanında hizmetleriyle ün yapmış ve soyadı Atatürk tarafından verilmiş önemli bir girişimcidir. O da Tayyare fabrikası kurarak Nu D-36 uçağı ile Nu D-36 eğitim uçağını ve Nu D-38 çift motorlu uçakları üretmeyi başardı. Ayrıca İstanbul Yeşilköy'de Gökkuşu Okulu'nu kurdu, havacılık sanayine, hem uçak sanayi tesisleri ve hem de yetiştirdiği pilotlarla büyük hizmetler yaptı. Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş heykeli dikilecek, hayatları filmler, kitaplarla nesillere tanıtılacak emsalsiz öncülerdir. Bu isimlere, Enver Paşa'nın kardeşi, 1918'de Kafkas orduları Komutanı olarak Bakü'yü kurtaran ve Cumhuriyet Türkiyesinde silah fabrikası kuran Nuri Paşa(Killigil)'i de eklemek lazımdır.

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında dünya karışık ve istikrarsız bir döneme girdi. Yeterli sipariş alınamadığı için bu tesislerin faaliyeti devam ettirilemedi. İkinci Dünya Savaşı sonrası, dünya yeni bir düzene girdi. NATO ve Varşova Paktı ile iki kutuplu dönem başladı. Keskin ayrışmalarla acımasız rekabetin fitili ateşlendi. Soğuk savaş dönemi adı verilmesi bu keskinliği ifade ediyordu. Türkiye de Sovyet tehdidi altındaydı. 1952'de NATO'ya üye olarak güvenliğini garantiye aldı. Bu tarihten itibaren Türk ordusunda ve savunma konseptinde standart yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu, silah, araç ve gereç ihtiyaçları NATO-ABD ölçülerine bağlandı. Bu garanti, Türkiye'nin kaynaklarını ekonomik ve sosyal kalkınmada kullanma avantajını da getirdi.

Bu bir ölçüde rahat dönem böyle devam etmeyecekti. 1970'lerde terör tehditlerinin artması ve yabancı orijinli silahların kullanılmasında zorluklarla karşılaşıldı. Müttefiklerimizle yaşadığımız problemler de devreye girince yerli savunma sistemlerinin üretilmesi gündeme geldi. 1974 Kıbrıs Harekâtı sonucu, ABD silah ambargosu ile karşılaşılmasının, bu alanda uyanışa yol açtığı söylenebilir. O tarih savunma sanayii alanında bir milad rolü gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araç-gereçlerde, mühimmatta tamamen dışa bağımlı olmasının ciddi bir sıkıntı yarattığı o zaman yaşanarak görüldü. Halkımızın "Kendi silahını kendin yap" sloganı o dönemi en iyi ifade eden bir kamuoyu tepkisiydi.

Bu tepkiler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Vakıfları kurarak, vakıf şirketleri ile savunma sanayine girmesine yol açmıştır. Bu vakıflar, halktan da büyük destek görmüştür. Askerî Elektronik Sanayi (ASELSAN), Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN), Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) bu şekilde kurulmuştur.

Savunma sanayii millî güvenliğin önemli bir unsuru olduğu için dış politika ve uluslararası ilişkiler alanlarıyla doğrudan ilgilidir. Titiz bir çalışmayla yürütülmesi gerekir. Dolayısıyla bir devlet politikası halinde ele alınması elzemdi. Bu da ancak her devlette olduğu gibi, devlet çatısı altında bir kurumla olabilirdi. 1980'ler, bu politikanın uygulama alanlarıyla birlikte netleştiği bir dönemi ifade eder.

YARIN: Yeni savunma sanayii sistemi TSK'nın komuta heyetinde de kabul gördü