ABD, Kürdistan’ın kurulması ve Türkiye ile federal bir çatı altında birleştirilmesi şeklindeki tarihi projesini, Cumhuriyet döneminde Ankara’nın önüne ilk olarak 1965 yılında getirmişti.

*Emekli Amiral Vedii Bilget’in, 24 Şubat 1987 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan yazısına göre ABD, 1965 yılında Türkiye’ye bağlanacak bir “Federe Kürt Cumhuriyeti” için dönemin başbakanı Süleyman Demirel’in ağzını aramıştı. Bilget’e göre “Federe Kürt Cumhuriyeti”, Türkiye, Irak ve İran Kürtlerini kapsayacak ve Türkiye ile federal bir çatı altında bileştirilecekti.

*Yine dönemin Senato üyesi Sadi Koçaş, anılarında, ABD’nin AP’yi ve Demirel’i 1965’te iktidara getirdiğinde, “Irak-İran ve Türkiye Kürtlerini Federe bir Cumhuriyet haline getirelim, bunu Türkiye’ye bağlayalım” isteğinde bulunduğunu belirtiyordu.

*ABD, bu projeyi bir kez 12 Mart’tan sonra 1974’te ve bir kez de 12 Eylül sürecinde 1986’da Türkiye’nin önüne koyuyordu. 7 Kasım 1986 günü Ankara’ya gelen Pentagon’un iki numarası, Savunma Bakan Yardımcısı William Taft, çantasında “Pentagon’un Kürt Senaryosu”nu getirmişti. Özal’ın kabul ettiği planı, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ reddetmişti.

*ABD’nin Irak’a saldırısından hemen önce, 13 Ocak 1991 tarihinde dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker, planın güncellenmiş halini yine Ankara’ya dayatmıştı. ABD, Körfez Savaşı’ndaki desteği karşılığında Türkiye’ye “Kürdistan’ın hamiliğini” öneriyordu!

*Plan, Çekiç Güç’ün 17 Nisan 1991 tarihli Huzur Operasyonu ile işleme sokuluyordu. Irak’ın kuzeyini uçuşa yasak ilan eden Çekiç Güç, Bağdat’tan kopardığı bu bölgede Kürdistan’ın temelini atıyordu.

*ABD, 1999 yılında yeni bir Kürt Planı’nı devreye soktu. Pentagon tarafından Alan Makovsky başkanlığındaki bir ekibe hazırlatılan planın esasını, Irak’ın kuzeyinde beş aşamada kurulacak bağımsız Kürt devleti ile Türkiye’de bir Kürt federe devleti oluşturulması ve bu iki yapının daha sonra birleştirilmesi oluşturuyordu.

*Öcalan, ülke ülke dolaştırılırken, 25 Ocak 1999’da ABD’den gelen bir heyet, “Türkiye himayesinde Kürdistan” planını Ankara’ya sunuyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yakındoğu Dairesi Başkan Yardımcısı Elizabeth Jones, ABD’nin Kuzey Irak Koordinatörü Francis Ricciardone ve Pentagon yetkililerinin bulunduğu heyet, 12 maddelik planı Ankara’ya kabul ettiriyordu.

*ABD 2 yıl süren hazırlığını, Haziran 2001’de Kürdistan’ı resmen ilan ederek taçlandırmak istiyordu. Öcalan, bu maksatla Türkiye’ye teslim ediliyordu! Ancak Türkiye bunu kabul etmiyor ve Mayıs’ta “Kürt devletini savaş sebebi saydığını” ilan ediyor, Türk Ordusu, sonraki aylarda, ABD müdahalesinden önce Irak’ın kuzeyine girme planı hazırlıyordu. ABD’nin Türk Ordusu’na Ergenekon tertibi işte bu süreçte başlatılıyordu.

***

ABD ve AB’nin PKK ile görüşmelere tam destek vermesinin ana sebebi, Türkiye’den yerel yönetimlere özerklik verilerek koparılacak parçanın, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ile birleştirilme planıydı.

2004 yılında İtalya'daki bir NATO toplantısında Türk subaylara gösterilen Büyük Orta Doğu Projesi haritası 1991'de biliniyordu ki konferansta veya sonrasında konuşanlar, yazanlar, Türkiye-Kürdistan federasyonundan bahsedebiliyor ve hatta İran'daki Azerbaycan Türkleri ile Belucilerin de özerklik haklarını gündeme getirebiliyordu. Söz konusu haritada bunlar da var. O günlerde Turgut Özal'ın "Federasyonu tartışalım" derken kastettiği tam da buydu. Bu durumu, 2008 yılı Kasım ayında Korkut Özal da bir televizyon programında itiraf edecekti.

Ali Kırca'nın 2008 Nisan ayındaki Siyaset Meydanı programında, Korkut Özal, ağabeyi Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı iken kendisine Türkiye'nin adının "Anadolu Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesinden söz ettiğini açıklamıştı!

Altemur Kılıç da Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı iken kendisine bir harita göstererek Türkiye ile Irak'ın kuzeyinin bir konfederasyonda birleşebileceğini söylediğini açıklamıştı. İşte AKP döneminde Anayasa'nın değiştirilemez maddelerinin ve Atatürk’ün tartışmaya açılmasının asıl sebebi buydu.

***

Değerli okurlar, yıllar önce bu sütunda veya dizi yazılarımda yayınladığım bu bilgileri, zaman zaman hatırlatmak gerekiyor. Osmanlı’nın dönemindeki dayatmalar ise daha farklıydı. O zamanlar, dolaylı yollardan değil, doğrudan toprak koparma peşindeydiler.