ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin borcu 33,04 trilyon dolara ulaştı.

KAYNAK: AA
ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD'nin milli borcu ilk kez 33 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD Kongresinin, 2023 mali yılının sona ereceği eylül sonunda yeni bir geçici bütçeyi geçirerek hükümetin kapanmasını önlemeye çalıştığı bir dönemde, ülkenin borcu tarihi seviyelere yükseldi.

Amerika'nın uzun vadeli mali zorluklarını ele almaya yönelik çalışmalar yürüten Peter G. Peterson Vakfı Üst Yöneticisi Michael Peterson, konuya ilişkin açıklamasında, kanun yapıcılar kısa vadeli bir mali krizden diğerine sürüklenirken, ABD'nin milli borcunun trilyonlarca dolar artmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede haziranda yaşanan borç limiti "hesaplaşmasının" ardından 32 trilyon dolarlık borç sınırının aşıldığını aktaran Peterson, politika yapıcıların, Amerikalıların gerçek mali problemlerine çözüm getirmeyen partizan kavgalar yerine temel sorun olan borcun kendisine odaklanmasını istediğini ifade etti.

ABD, 19 Ocak'ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış, ABD Hazinesi limiti aşmamak ve olası bir temerrüdü önlemek için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

Borç limitine ilişkin uzun süren müzakereler sonrası Kongre'de anlaşma sağlanmış ve ABD Başkanı Joe Biden haziranda borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını imzalamıştı.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu Dünya
ABD'de kayıp F-35'in enkazı bulundu
Kriz kahininden enflasyon, faiz ve borsa uyarısı: Merkez bankalarına seslendi Ekonomi
Kriz kahininden enflasyon, faiz ve borsa uyarısı: Merkez bankalarına seslendi
Okan Buruk: Tüylerim diken diken oluyor Spor
Okan Buruk: Tüylerim diken diken oluyor
Eski öğrenci odasında dekan yardımcısını bıçakladı. İfadesinde şaşırtan ayrıntı Yaşam
Eski öğrenci odasında dekan yardımcısını bıçakladı. İfadesinde şaşırtan ayrıntı
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Güncel
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum Güncel
Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum