ABD'nin cari açığı daraldı

Kaynak: AA
ABD'nin cari açığı daraldı

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara düştü.

ABD'de cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 daralarak 303,9 milyar dolara indi.

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 330 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin cari açığı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 310,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,1 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Son Haberler
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
İmamoğlu'nun yerine vekil atandı
İmamoğlu'nun yerine vekil atandı
CHP'li bir ismin daha mal varlığına el konuldu!
CHP'li bir ismin daha mal varlığına el konuldu!
Altınordu, Altay derbisi öncesi iddialı
Altınordu, Altay derbisi öncesi iddialı
Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı
Son anda canını kurtardı! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı