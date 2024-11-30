ABD'nin Çin'e yönelikkısıtlamaları genişliyor

ABD yönetimi, Çin’in gelişmiş yapay zekâ (AI) modelleri geliştirme kapasitesini sınırlamak amacıyla yeni önlemler alıyor. Biden yönetiminin duyurmayı planladığı bu kısıtlamalar, Çinli çip üreticilerini hedef alırken, özellikle yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) teknolojilerine erişimi kısıtlamayı amaçlıyor.

ÇİNLİ ŞİRKETLER KARA LİSTEYE ALINIYOR

Yaklaşık 200 Çinli şirketin ABD Ticaret Bakanlığı’nın kara listesine alınması bekleniyor. Bu listedeki şirketlerle iş yapmak isteyen ABD’li şirketlerin özel lisans alması gerekecek. Kara listede yer alacak firmaların arasında Huawei gibi teknoloji devlerinin yanı sıra diğer yarı iletken üreticileri de bulunuyor. Huawei, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Mate 70 modeli ve Ascend adlı yapay zekâ çipiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

ABD’nin hedefinde, özellikle HBM3 gibi en gelişmiş bellek türlerine erişimi kısıtlamak var. Bu teknoloji, büyük ve güçlü AI modellerini eğitmek için hayati önem taşıyor. Yeni düzenlemeler, eski nesil HBM2 teknolojisine erişimi de kısmen sınırlayabilir.

ÇİN’İN TEPKİSİ VE ABD’NİN STRATEJİSİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD’nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini ve bu tür yaptırımlarla Çin’i baskı altına almaya çalıştığını belirtti. Çin hükümeti, ABD’nin bu hamlesine karşı sert bir duruş sergileyeceğini ifade etti.

Öte yandan, ABD’nin bu kısıtlamaları Çin’in çip teknolojisinde kendi kendine yeterlilik sağlama çabalarını hızlandırabilir. Huawei’nin geçtiğimiz yıl SMIC tarafından üretilen ileri düzey çiplerle donatılmış Mate 60 modelini tanıtması, bu alandaki ilerlemenin bir göstergesi oldu.

TİCARİ VE TEKNOLOJİK REKABETİN GELECEĞİ

ABD’nin Çin’e yönelik çip kısıtlamaları, 2019’da Trump yönetimi döneminde başlamıştı. Biden yönetimi, 2022’de bu kısıtlamaları daha da sıkılaştırarak gelişmiş GPU çiplerinin Çin’e ihracatını sınırlandırmıştı. Ancak bu önlemler, Çin’in yerel çip üretim kapasitesini artırma çabalarını da teşvik etti.

Bu yeni kısıtlamalar, iki ülke arasındaki teknoloji yarışını daha da kızıştıracak gibi görünüyor. ABD, yapay zekâ alanında liderliğini korumayı hedeflerken, Çin’in bu alandaki bağımsızlık çabaları da giderek artıyor.