ABD'nin en büyük sağlık sigortası şirketinin CEO'su öldürüldü

New York polisinin açıklamasına göre, saldırı yerel saatle sabah 06.40’ta Manhattan Altıncı Cadde'deki Hilton otelin yakınında gerçekleşti. Maskeli bir saldırgan tarafından hedef alınan Thompson, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, saldırganın Central Park civarında görüldüğünü ve yakalanmasına yardımcı olacak bilgi sağlayanlara 10 bin dolar ödül verileceğini açıkladı. Emniyet Müdürü Jessica Tisch, olayın rastgele bir şiddet eylemi olmadığını belirterek, saldırganın olay yerinde dakikalarca beklediğine dikkat çekti.

UNİTED HEALTHCARE’DEN AÇIKLAMA

UnitedHealth Group’tan yapılan açıklamada, Brian Thompson’ın kaybından dolayı derin üzüntü duyulduğu ifade edildi. Şirketin CEO’su Andrew Witty, saldırının ardından yatırımcı konferansını yarıda keserek “Ekip arkadaşımızın sağlık durumu nedeniyle etkinliği sona erdirmek zorundayız” dedi.