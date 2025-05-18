ABD'nin eski Başkanı Biden'a kanser teşhisi kondu

Kaynak: İHA
ABD'nin eski Başkanı Biden'a kanser teşhisi kondu

ABD'nin eski Başkanı Biden prostat kanserine yakalandı. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı belirlendi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edildi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklere yayıldığının tespit edildiği açıklandı. Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

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