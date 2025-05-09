ABD'nin Florida eyaletinde timsah saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

The New York Times'ın haberine göre, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu yetkilileri, olayın salı günü yerel saatle 16.00 sularında Polk County bölgesindeki Tiger Creek Deresi ile Lake Kissimmee Gölü'nün kesişim noktasında meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Cynthia Diekema adlı kadının eşiyle yaklaşık 75 santimetre derinlikteki suda kanoyla ilerlediği sırada büyük bir timsahın saldırısına uğradığını belirtti.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonundan Evan Laskowski, yaptığı açıklamada, "Timsah aniden hareket ederek kanoyu devirdi ve çift suya düştü. Kadın daha sonra ısırıldı." ifadelerini kullandı.

Eşinin müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Laskowski, timsahın Diekema'yı su altına çektiğini kaydetti.

Laskowski, sudan Diekema'nın cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Olay sonrası bölgeye gönderilen yaban hayatı ekipleri, biri yaklaşık 3,4 metre uzunluğundaki iki timsahı yakaladı.

Timsah nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu kaydedilen Florida’da 2012-2022 yıllarında her yıl ortalama sekiz timsah saldırısı yaşandığı ifade ediliyor.