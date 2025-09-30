ABD’nin Gazze planına Özgür Özel’den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Filistin sorununu "tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla" her zaman sahiplendiğini belirterek, Gazze'deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdiklerini hatırlattı. Filistin'de her gün çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Özel, "Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze'de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklanan planda, partilerinin en başından beri hassasiyet gösterdiği bazı hususların yer aldığını belirten Özel, Gazze'nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını desteklediklerini ifade etti. Özel ayrıca, insani yardıma izin verilmesini, Filistinlilerin tehcire zorlanmamasını, göç etmek zorunda kalanlara geri dönme imkanı tanınmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını da olumlu bulduklarını kaydetti.

"BARIŞ GÜCÜ"

Özgür Özel, barışın korunması için Türkiye'nin sorumluluk alması gerektiğini belirterek, ana muhalefet partisi olarak bu yönde atılacak adımları destekleyeceklerini açıkladı. Özel, "Türkiye barışın korunması için sorumluluk almalıdır. Biz ana muhalefet partisi olarak bunu destekleriz. Filistin'de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir" dedi.

NİHAİ ÇÖZÜM İÇİN İKİ TEMEL ŞART

Planın hayata geçmesi için Hamas'ın kabulünün önemli olduğunu, aksi takdirde çatışmaların tekrar başlayabileceğini ifade eden Özel, hem Hamas'ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin süreci zora sokma ihtimaline dikkat çekti. Özel, kalıcı çözüm için iki temel noktanın altını çizdi. Öncelikle, Filistin'in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerektiğini belirtti. İkinci olarak ise bu sürecin, “İki Devletli Çözüm” talebine engel olmaması gerektiğini vurguladı. Özel, nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini yineleyerek, bu konudaki Birleşmiş Milletler kararını hatırlattı.

"ADİL DEĞİL AMA SAVAŞTAN İYİDİR"

Özel, planın eleştirdikleri yönlerine de değindi. Planın "Amerika Birleşik Devletleri-İngiltere'nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, Birleşmiş Milletler'in görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair'i getirmeyi hedefleyen" bir yapıda olduğunu belirtti. Özel, bu plana ilişkin genel yaklaşımlarını, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in bir sözüyle özetleyerek açıklamasını sonlandırdı: "Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir."