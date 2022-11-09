ABD’nin Georgia eyaletinde Senato yarışının ikinci tura kalması bekleniyor

ABD’de Kongre’nin alt ve üst kanatları olan Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun ise 100 sandalyesinin 35’i için dün yapılan seçimlerde oy sayımı devam ediyor.

Senato yarışında kritik öneme sahip Georgia eyaletinde, Senatör adaylarından hiç birinin yüzde 50’den fazla oy alamayacağı tahmin ediliyor. CNN ve NBC projeksiyonlarına göre, oyların yüzde 96’sının sayıldığı Georgia eyaletinde Senato yarışının ikinci tura kalması bekleniyor.

Georgia’da şu ana kadar sayılan oylara göre, Cumhuriyetçi Herschel Walker oyların 48,7’sini, Demokrat Raphael Warnock ise oyların 49,2’sini aldı.

Georgia’da Senato yarışının ikinci tura kalması halinde Cumhuriyetçi Herschel Walker ile Demokrat Raphael Warnock 6 Aralık’ta Senato için yeniden yarışacak.