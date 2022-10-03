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ABD GKRY'ni Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etti. Dışişleri'nden sert açıklama geldi

ABD'nin GKRY'ni Eyalet Ortaklığı Programına dahil etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 19:20
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ABD'nin GKRY'ni Eyalet Ortaklığı Programına dahil etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi

ABD GKRY'ni Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil etti. Dışişleri'nden sert açıklama geldi
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ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni "Eyalet Ortaklığı Programı"na dahil etmesinin ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan sert bir açıklama geldi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada,  "ABD'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, ABD Savunma Bakanlığı Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Savunma Bakanlığının, GKRY’ni ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınıyoruz.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamayı destekliyoruz.

İki hafta önce GKRY’ne yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının bizim açımızdan hiçbir gerekçeyle izahı mümkün değildir.

ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir.

ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir.

Türkiye, garantör sıfatıyla, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımı atmayı sürdürecektir."

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