ABD’nin gönderdiği MK-84 bombaları İsrail’e ulaştı!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e desteğini her geçen gün artırırken, bu desteği eylemleriyle gözler önüne seriyor. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan ancak ABD Başkanı Trump'ın İsrail'e sevkiyatına izin verdiği yaklaşık 1 tonluk MK-84 bombalarının dün gece ülkeye ulaştığını belirtti. Katz, "İsrail'e ulaşan ve Trump yönetimi tarafından serbest bırakılan mühimmat sevkiyatı, Hava Kuvvetleri ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) için önemli bir değeri temsil ediyor ve İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın bir başka kanıtı olarak hizmet ediyor" dedi.

ABD'nin eski Başkanı Biden, İsrail'in bu mühimmatı Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırmak için kullanabileceği endişesiyle Mayıs ayında askıya almıştı.