﻿Amerika'da silah satışı yasaklandı

Eyalet meclisinde kabul edilen "Illinois Topluluklarını Koruma Yasası" Vali J.B. Pritzker tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

Pritzker, yaptığı açıklamada, “Eyaletimizin sokaklarından en tehlikeli silahların kaldırılmasına yönelik taahhüdü bugün yerine getirerek, ülkedeki en güçlü saldırı silahları yasaklarından birini imzaladık ve bundan gurur duyuyorum" dedi.

Illinois Eyaleti Tüfek Birliğince yapılan yazılı açıklamada ise yeni yasanın eyalette silah sahibi 2,5 milyon kişiyi etkileyeceği, söz konusu yasanın iptali için mahkemeye başvurulacağı kaydedildi.

7 KİŞİ ÖLMÜŞ 30 KİŞİ YARALANMIŞTI

Yeni yasa, otomatik veya yarı otomatik saldırı silahlarının yanı sıra yüksek kapasiteli şarjörler ve seri ateş eden silahların satışını ve bulundurulmasını yasaklıyor.

Ülkede, Washington D.C. dahil olmak üzere Illinois'le birlikte 9 eyalette yarı veya tam otomatik saldırı silahlarının satışı ve bulundurulması yasaklandı.

Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde geçen yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmıştı.

Aynı gün saldırıdan sonra aracıyla kaçarken yakalanan 22 yaşındaki zanlı Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisi paylaşılmıştı. (AA)