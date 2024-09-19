ABD'nin İntihar Önleme Planı neden başarısız oldu?

Mart 2020'de, Pooja Mehta'nın 19 yaşındaki kardeşi Raj, intihar ederek hayatını kaybettiğinde, Mehta kendini bu trajediye karşı hazırlıksız buldu. Raj'ın son mesajı, üniversitedeki bir laboratuvar arkadaşıyla ödev sorularının nasıl bölüneceğiyle ilgiliydi. Mehta, Arlington, Virginia'da ruh sağlığı ve intiharı önleme konusunda savunuculuk yapan 29 yaşındaki bir uzman olarak, Ruh Sağlığı İlk Yardımı eğitimi aldığını belirtti. Ancak kardeşinin intihar düşüncelerine dair hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.

Mehta, bazı kişilerin Raj'ın ölümünden kendilerini sorumlu hissettiklerini, özellikle COVID-19 salgını sırasında birlikte yaşadıkları için bu sorumluluğun daha ağır hissettiklerini söyledi. Eğitimlerinin, Raj'ın yaşadığı zorlukları fark etmelerine yardımcı olması gerektiği düşüncesine de katılmadığını belirtti. Mehta, intiharın önlenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığımızı ve yapılan girişimlerin bu konuda gerçekten etkili olmadığını vurguladı.

Raj'ın ölümü, ABD'de intihar oranlarını azaltmaya yönelik yıllardır yapılan çabaların başarısızlığıyla örtüşüyor. Son yirmi yılda federal yetkililer, intihar oranlarını düşürmek amacıyla çeşitli stratejiler geliştirdi. 2001 yılında duyurulan ilk strateji, intihar risk faktörlerini ele almaya odaklanmış ve çeşitli müdahale yöntemlerini içermişti. İkinci strateji, risk altındaki kişilerin tespit edilip tedavi edilmesi, takip ve destek sistemlerinin geliştirilmesini öngörüyordu. En son strateji ise, önceki planları temel alarak 200 önlem içeren kapsamlı bir federal eylem planı sunuyor. Bu önlemler arasında, intihardan orantısız şekilde etkilenen siyahi gençler, yerli Amerikalılar ve Alaska yerlileri gibi gruplara öncelik verilmesi yer alıyor.

Ancak, bu stratejilere rağmen, intihar oranları 2001'den 2021'e kadar çoğu yıl arttı. CDC verilerine göre, 2022'de intihar kaynaklı ölümler bir önceki yıla göre %3 artış gösterdi. Kırsal bölgelerde, Alaska, Montana, Kuzey Dakota ve Wyoming gibi eyaletlerde intihar oranlarının kentsel alanlarda yaşayanlara kıyasla iki kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Ruh sağlığı uzmanları, bu durumu stratejilerdeki eksikliklere değil, politikaların yetersiz finansmanına ve uygulama sorunlarına bağlıyor. COVID-19 salgını, bu sorunları daha da kötüleştirdi. Uzmanlar, ulusal stratejilerin geniş çapta benimsenmediği ve temel takibin bile evrensel olmadığı konusunda hemfikir.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH) danışmanı Dr. Michael Schoenbaum, intihar gibi davranışsal sağlık sorunlarının, fiziksel sağlık sorunlarından farklı olarak ele alındığını ve bu yüzden doğru veri toplamanın zor olduğunu belirtti. Çoğu eyaletin tıbbi kayıtları ölüm belgeleriyle bağlamadığını ve NIMH'nin bu verileri derlemeye yönelik işbirlikleri yürüttüğünü ifade etti.

NIMH direktörünün intihar araştırmaları özel danışmanı Dr. Jane Pearson, fonlamadaki dalgalanmaların ve bazı eyaletlerdeki coğrafi zorlukların da stratejilerin etkili olmasını engellediğini söyledi. Wyoming gibi geniş ve engebeli arazilere sahip eyaletlerde, mobil kriz birimlerinin konuşlandırılması oldukça zordur. Wyoming Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kim Deti, eyaletin intihar sorununu çözmek için uzun yıllardır çalıştığını, ancak büyük ve düşük nüfuslu bir eyalette bazı stratejilerin uygulanmasının zor olduğunu ifade etti.

Tıbbi ziyaretlerde hastaların intihar düşünceleri açısından taranması, felaketi önlemede etkili bir yöntem olarak görülmesine rağmen, sağlık çalışanlarının bu uygulamayı zorunlu olarak yapmaları gerekmiyor. Temple Üniversitesi'nde pediatri doçenti Dr. Janet Lee, birçok doktorun sınırlı zaman, yetersiz eğitim ve intihar gibi hassas konularla konuşmak istememeleri nedeniyle tarama süreçlerini uygulamada isteksiz olduklarını belirtti.

Kriz müdahale hizmetleri, ulusal stratejilerin merkezinde yer alıyor, ancak eyaletler arasında büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı bölgelerde, mobil kriz birimleri 24 saat hizmet verirken, bazıları sadece belirli saatlerde çalışıyor ve bazıları ruh sağlığı çalışanları yerine yerel kolluk kuvvetlerini kullanıyor. Ayrıca, 2022'de başlatılan 988 İntihar ve Kriz Yardım Hattı'nın tanınma oranı sadece %23 olarak ölçülüyor ve bu konuda önemli bilgi eksiklikleri bulunuyor.

Eyaletler, 988'in kalıcı olarak finanse edilmesine yönelik adımlar atmamışken, federal fonlama yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyelerinde. SAMHSA, 988'in tanıtımına yönelik bir farkındalık kampanyası yürütüyor. Colorado gibi bazı eyaletler, intihar önleme çabalarına mali teşvikler sunarak ve hastanelere performans ödülleri vererek bu konuda adımlar atıyor. Colorado'nun Hastane Kalite Teşvik Ödeme Programı, intihar eğilimi gösteren hastalar için bakım iyileştirmelerine teşvikler sunuyor.

Uzmanlar, diğer eyaletlerin Colorado'nun yöntemlerini takip etmesini umuyor. Pooja Mehta, yavaş ilerlemesine rağmen son strateji ve eylem planının umut verici olduğunu, çünkü ruh sağlığı ve intiharın sosyal nedenlerini ele almanın ve kriz öncesi yardım alma alanlarına yatırım yapmanın önemli olduğunu belirtti.