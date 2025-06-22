ABD’nin İran saldırısı, Kongre’yi ikiye böldü

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı kararı, yalnızca Cumhuriyetçi Kongre liderleriyle paylaşılırken, Demokratlar, saldırıdan sonra bilgilendirildi. Operasyon, Kongre'de partiler arası gerilimi arttırdı. Cumhuriyetçiler, Trump'a destek verirken, Demokratlar, Trump’ın bu kararını Kongre’ye danışmadan aldığı için “anayasaya aykırı davrandığını savunarak”, sert tepki gösterdi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından, saldırı kararının Kongre’de yalnızca Cumhuriyetçi liderlerle önceden paylaşıldığı ortaya çıktı.

ABD merkezli CNN televizyon kanalının haberinde yer alan ve sürece dair doğrudan bilgisi olan kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, operasyon öncesi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune ile temasta bulundu.

Ancak Demokrat Partili vekiller, saldırıdan önce bilgilendirilmedi. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries’in, saldırı gerçekleştikten sonra ve kamuoyuna duyurulmadan hemen önce bilgi sahibi olduğu bildirildi. Aynı şekilde, Kongre'nin istihbarat komitelerinde görevli en üst düzey Demokrat üyeler Senatör Mark Warner ve Temsilci Jim Himes’a da saldırılar tamamlanmadan herhangi bir brifing verilmedi.

ABD Kongresi’nden gelen ilk tepkiler de partiler arası farklılıkları yansıttı. Cumhuriyetçi vekillerin büyük bölümü, Trump’ın İran’a yönelik ani operasyonunu destekledi. Demokrat vekiller ise Kongre onayı olmadan gerçekleştirilen saldırıyı sert bir dille eleştirdi ve acilen gizli bir bilgilendirme talep etti.

CUMHURİYETÇİLERDEN TRUMP’A DESTEK

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Roger Wicker, operasyonu desteklediğini belirtirken, “ABD’nin önünde artık çok ciddi seçenekler var” diyerek, daha büyük bir kriz uyarısında bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Idaho Cumhuriyetçisi Jim Risch, “Bu savaş, İsrail'in savaşı, bizim savaşımız değil, ama İsrail bizim en güçlü müttefiklerimizden biri ve dünyanın iyiliği için İran'ı silahsızlandırıyor. Bu sonsuza dek sürecek bir savaşın başlangıcı değil. İran'da Amerikan botları olmayacak" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Louisiana'lı Cumhuriyetçi Mike Johnson, "Başkan İran liderine bir anlaşma yapması için her türlü fırsatı verdi ama İran nükleer silahsızlanma anlaşmasına bağlı kalmayı reddetti. Başkan'ın kararlı tutumu, ‘Amerika'ya ölüm’ sloganları atan dünyanın en büyük terör destekçisi devletinin gezegendeki en ölümcül silahı elde etmesini engellemiştir" değerlendirmesini yaptı.

Güney Dakota Cumhuriyetçisi Senato Çoğunluk Lideri John Thune da “Başkan Trump'ın yanındayım” diyerek, ABD Başkanı Trump’ı desteklediğini vurguladı.

TRUMP’IN KARARINA KARŞI CUMHURİYETÇİ TEMSİLCİ MASSİE: “BU ANAYASAYA AYKIRI”

Kentucky'den Cumhuriyetçi Temsilci Thomas Massie ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kongre'nin yabancı ülkelere savaş ilan etme yetkisine atıfta bulunarak, saldırı öncesinde Kongre’ye danışılmaması konusuna ilişkin “Bu anayasaya aykırı” dedi.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Hakeem Jeffries, "Başkan Trump niyetleri konusunda ülkeyi yanıltmış, askeri güç kullanımı için Kongre'den yetki almamış ve Amerika'yı Orta Doğu'da felakete yol açabilecek bir savaşa sürükleme riskini almıştır. Donald Trump, tek taraflı askeri eyleminden kaynaklanan her türlü olumsuz sonucun tam ve eksiksiz sorumluluğunu taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

New York'tan Demokrat Temsilci Alexandria Ocasio-Cortez de Trump yönetimini eleştirerek, "Başkan'ın yetki almadan İran'ı bombalama yönündeki feci kararı, Anayasa'nın ve Kongre'nin Savaş Yetkilerinin ağır bir ihlalidir. Bizi nesiller boyu tuzağa düşürebilecek bir savaşı, fevri bir şekilde başlatma riskini almıştır. Bu kesinlikle ve açıkça azil sebebidir" görüşünü dile getirdi.

Filistinli göçmenlerin kızı olan Michigan Demokrat Temsilcisi Rashida Tlaib de şunları söyledi:

"Başkan Trump'ın Kongre'nin onayı olmadan İran'ı bombalamak üzere ABD askerlerini göndermesi, Anayasamızın açık bir ihlalidir. Amerikan halkı sonsuza dek sürecek yeni bir savaş istemiyor. "Kitle imha silahları" yalanına dayanarak, Orta Doğu'da onlarca yıldır süren sonsuz savaşın bizi nereye getirdiğini gördük."

Demokrat Partili Virginia Senatörü Tim Kaine, ABD halkının “ezici bir çoğunlukla ABD'nin İran'a savaş açmasına karşı olduğunu” söyledi ve Trump'ın “korkunç bir muhakeme” sergilediğini belirtti.

Eski bir Demokrat Kongre üyesi olan ve şu anda ilerici gaziler grubu “VoteVets”in kıdemli danışmanı Max Rose ise “Trump'ın Kongre'den yetki almadan İran'a karşı doğrudan saldırı başlatma kararı yasa dışıdır. Bu çatışma, Trump'ın ve tüm sorumluluklarını bir kenara bırakan Cumhuriyetçilerin eseridir” dedi.