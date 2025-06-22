ABD'nin İran saldırısına İngiltere'den ilk açıklama!

Kaynak: AA
ABD'nin İran saldırısına İngiltere'den ilk açıklama!

İngiltere Başbakanı Starmer, ABD'nin İran'a yönelik saldırısına ilişkin "İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez ve ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran'ın nükleer programının dünya için tehdit olduğunu belirterek, "ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti." açıklamasını yaptı.

Starmer, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısıyla ilgili X'ten açıklamada bulundu.

"NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Keir Starmer "İran'ın nükleer programı uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez ve ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti" ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da istikrarın bir öncelik olduğunu vurgulayan Starmer, "İran'ı müzakere masasına dönmeye ve bu krizi sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmaya çağırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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