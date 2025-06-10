ABD'nin İran'a saldırı planları hazır!

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD'nin İran'a saldırı planları hazır!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade verdi.

Trump'ın dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde İran'ı vurma sözünü yerine getirmesi halinde CENTCOM'un İran'ı vurmaya hazır olup olmadığı sorusuna cevap veren Kurilla, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kurilla, "Savunma Bakanı ve Başkan'a geniş bir seçenek yelpazesi sundum" dedi.

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