ABD'nin İran'a saldırısına Cevdet Yılmaz kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "İran ve ABD arasında nükleer müzakereler devam ederken, İsrail’in İran’a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilim, ABD’nin de sürece müdahil olmasıyla birlikte, yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazanmıştır. Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran ve ABD arasında nükleer müzakereler devam ederken, İsrail’in İran’a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilim, ABD’nin de sürece müdahil olmasıyla birlikte, yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazanmıştır" dedi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir. İran’ın nükleer çalışmalarıyla ilgili olarak adil ve doğru tutum; saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasıdır. Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır.

Çatışmaların tırmanması halinde; insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır. Uluslararası toplumu, kurumları ve tüm sorumluluk sahibi ülkeleri; müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak; insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz."