ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki

İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen dahil oldu. ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu.

Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan "Trump tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

DÜNAYDAN SALDIRILARA TEPKİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha sonra, İbranice yayınladığı videolu mesajında da ABD saldırısının İsrail ordusuyla "tam koordinasyon” içinde yürütüldüğünü söyledi.

İran'a saldırının hemen ardından Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın kendisini, İsrail ordusunu ve halkını tebrik ettiğini belirtti.

BM: DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ

ABD'nin saldırılarının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, saldırının ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

RUSYA: YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ülkelerin çoğunun İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşı olduğunu belirterek, "Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı" açıklamasında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırılarına ilişkin açıklamasında, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye davet etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ise ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarında yer almadıklarını açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD yönetimine İran ile savaşa girilmemesi çağrısında bulundu.

Petro, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, Donald Trump yönetimine seslendi.

Petro, "Trump yönetimi, İran ile bir savaşa ve Gazze'deki soykırıma dahil olmamalıdır. Aksine, savaşın ve soykırımın önlenmesi için sorumluluk almalıdır. Bu çağrıyı, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Başkanı olarak yapıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİN: IRAK'TAKİ HATALAR TEKRARLANIYOR

Çin devlet medyasında ise Washington yönetiminin 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı İran'da tekrarladığı uyarısında bulunuldu.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN), saldırıların ardından yayımladığı yorum yazısında, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki savaşı sonlandırmak üzere savaşa başvurduğu, bunun halihazırda kırılgan durumdaki Orta Doğu'da tehlikeli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

BOLİVYA: ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL İLKELERİ İHLAL EDİLDİ

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırıları "şiddetle" kınadı.

Arce, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına değindi.

ABD'nin uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini savunan Arce, şunları kaydetti:

"ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ndeki nükleer tesislere yönelik keyfi saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür hedeflerin bombalanması, sadece bölgesel ve küresel barışı tehlikeye atmakla kalmamakta, aynı zamanda uluslararası hukukun temel ilkelerini ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı da ihlal etmektedir."

ŞİLİ: BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ABD'nin İran'a saldırısını kınadı.

Nükleer enerji santrallerine saldırının uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını hatırlatan Boric, "Şili, ABD tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyor. Uluslararası insancıl hukuka saygıyı her durumda savunacağız. Güce sahip olmak, onu insanlık olarak kendimize koyduğumuz kuralları ihlal ederek kullanma yetkisi vermez, ABD bile olsanız. Barış talep ediyoruz ve barışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

KÜBA: SALDIRGANLIK KRİZE SÜRÜKLÜYOR

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel de X'ten ABD'ye tepki göstererek, Orta Doğu'daki çatışmanın tehlikeli şekilde tırmanmasını "şiddetle" kınadıklarını belirtti.

Canel, "Saldırganlık, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal etmekte ve insanlığı geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacak bir krize sürüklüyor" açıklamasında bulundu.

İSVİÇRE: ACİLEN DİPLOMASİ

İsviçre, ABD'nin İran'a saldırısından derin endişe duyduğunu bildirdi ve acilen diplomasi çağrısı yaptı

İsviçre, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan saldırısından ciddi endişe duyduğunu bildirerek, acilen diplomasiye dönülmesi çağrısında bulundu.

ALMANYA: MÜZAKERELER DERHAL BAŞLAMALI

Almanya, İran'a ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a yaptığı çağrıda, ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlamasını ve çatışmanın diplomatik çözüme kavuşturulmasını istedi.

PAKİSTAN: İRAN'IN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Pakistan, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasını kınayarak Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na göre, İran'ın kendini savunma hakkının bulunduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı nükleer tesislere saldırı sonrası İstanbul'dan dünyaya seslendi