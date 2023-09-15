ABD’nin Isırılmış Elması yasaklandı!

2013 yılında ABD eski başkanı Barack Obama güvenlik nedeniyle iPhone kullanmadığını açıkladıktan sonra, Rusya milletvekillerinin ve güvenlik birimlerinin iPhone ve yabancı telefonların kullanılmasını yasaklamak için harekete geçmişti. Rusya’nın bu hamlesinden sonra Apple verilerini Rus sunucularında depolamayı kabul etmişti…

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşlarına Trump, Çin teknoloji devi Huawei’ye yazılım ambargosu uygulayarak devam etmişti.

Yıllar sonra Çin’den yanıt geldi.

Çin Hükûmeti'nin son dönemde aldığı iPhone yasağı gibi çarpıcı bir karar, teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandırdı ve birçok soruyu beraberinde getirdi. Ülkenin üst düzey yetkililerinin artık iş amaçlı olarak iPhone kullanamayacak olmaları, Çin'in teknoloji ve güvenlik konularındaki hassasiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu kararın arkasında yatan nedenler ve ortaya çıkardığı etkiler oldukça ilginç ve derinlemesine incelenmeye değer.

Apple'ın dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler akıllı telefonu iPhone, Çin'de de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Çin Hükûmeti, bu cihazın ülkenin üst düzey yetkilileri tarafından kullanılmasını yasaklayarak dikkat çekici bir adım atmış durumda. Bu yasak, Çin Hükûmeti'nin yerli üreticileri teşvik etme ve yabancı teknolojiye olan bağımlılığı azaltma amacını taşıyor gibi görünüyor.

Bu karar, Çin'in ulusal güvenlik kaygıları ile şekilleniyor. ABD ile yaşadığı teknoloji savaşı ve veri gizliliği endişeleri, Çin Hükûmeti'nin iPhone kullanımını yasaklama kararının temel taşları olarak öne çıkıyor. Çin, kendi teknoloji şirketlerini ulusal pazarda güçlendirmek ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür adımları atmış gibi görünüyor. Bu yasağın, iPhone kullanıcıları arasında soru işaretleri yarattığı da bir gerçek. Çin'deki iş dünyasının iPhone'a olan bağımlılığı oldukça yüksek olduğundan, üst düzey yetkililerin bu kararı nasıl karşılayacakları ve hangi cihazları tercih edecekleri merak konusu.

Ayrıca hatırlatmak isterim ki Çin Hükümeti'nin iPhone kullanımını yasaklaması, benzer bir hamlenin Rusya'da da gerçekleştiği bir dönemde geldi. Rusya'da kamu çalışanlarına iPhone kullanımı, veri güvenliği ve ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle kısıtlanmıştı. Her iki ülke de kendi yerel teknoloji şirketlerini desteklemeyi ve bağımsızlıklarını korumayı amaçlayarak bu tür adımları atmış gibi görünüyor. Bu, uluslararası teknoloji sahnesindeki dinamikleri ve güç dengesini değiştiren önemli gelişmeler arasında yer alıyor.

Rusya yıllar önce iPhone’a rakip olarak YotaPhone adlı telefonu üretmişti ve beklentiler karşılanmadı ve şirket iflas etti. Şimdi ise iPhone’a rakip olarak R-FON adlı bir telefon ürettiler ve Linux çekirdeği üzerine geliştirdikleri mobil işletim sistemi Rosa Mobile kullanıyorlar. Android tabanlı uygulamalarında çalışacağını belirtilen telefon beklentileri karşılar mı bilinmez…

Kuşkusuz, Çin Hükümeti'nin iPhone yasağı teknoloji dünyasında büyük bir tartışma konusu haline geldi. Bu olay sadece Çin'e özgü bir durum değil. Aynı zamanda Rusya'nın kamu görevlilerinin iPhone kullanımını yasaklaması da benzer bir trendin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bu iki büyük ülkenin benzer adımlar atmaları, ulusal güvenlik, veri gizliliği ve bağımsız teknoloji üretimi konularındaki ortak endişeleri yansıtıyor gibi görünüyor.

Yasakların uluslararası ilişkiler üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde görülecektir.