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ABD'nin 'kara lekesi' Guantanamo'nun 75 yaşındaki en yaşlı tutsağı serbest bırakıldı

Guantanamo Körfezi’nin en yaşlı tutsağı, üste yaklaşık 20 yıl geçirdikten sonra, serbest bırakılıp, ülkesi Pakistan’a gönderildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 20:32
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ABD'nin 'kara lekesi' Guantanamo'nun 75 yaşındaki en yaşlı tutsağı serbest bırakıldı
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BBC Türkçe'nin haberine göre; 75 yaşındaki Seyfullah Paracha 11 Eylül 2001’deki saldırılardan iki yıl sonra, El Kaide sempatizanı olma iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Örgüte finans kaynağı sağlamakla suçlanan Paracha, hep masum olduğunu savunmuş ve hiç resmen suçlanmamıştı.  

Küba’daki askeri üste bulunan hapishanede bir dönem 11 Eylül saldırılarından şüphelenilen yüzlerce tutsak kalmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Guantanamo Körfezi’nde tutulan Pakistan vatandaşı Seyfullah Paracha serbest bırakıldı ve 29 Ekim 2022’de Pakistan’a ulaştı. Ülke dışında tutuklan bir Pakistan vatandaşının nihayet ailesine dönmesinden memnunuz” denildi.

Paracha, Temmuz 2003’te Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı FBI’ın operasyonuyla yakalanmıştı.

ABD’de eğitim gören Paracha, Amerikan makamları tarafından, örgütün aralarında lideri Usame bin Laden ve Halid Şeyh Muhammed ile temas halinde olmakla suçlanmıştı.

Paracha, ABD’nin Afganistan’daki hapishanesi Bagram Hava Üssü’nde 14 ay kaldıktan sonra, Guantanamo’ya götürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, henüz suçlama yöneltilmeyen tutsakları serbest bırakma ve El Kaide’yle doğrudan bağlantılı olanların yargılanmasını hızlandırma baskısı altındaydı.

Biden yönetimi, Paracha’nın serbest bırakılmasını, 55 yaşındaki bir diğer Pakistan vatandaşı Abdul Rabbani ve 41 yaşındaki  Yemen vatandaşı Abdül el Rahim Osman ile birlikte serbest kalmasını onaylamıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında Rabbani’den bahsedilmedi.

Guantanamo’da hala 11 Eylül Saldırıları Komisyonu Raporu’nda saldırının baş mimarı olarak tanımlanan Halid Muhammed de dahil hala 35 kişi tutuluyor.

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