ABD'nin Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığı öne sürüldü

Kaynak: AA
Venezuela, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi tasarladığını öne sürdü.

Ulusal basında yer alan habere göre, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Venezuela hükümetinin açıklamasına yer verdi.

Açıklamada, "ABD gelecek hafta bir füze kruvazörü, hızlı taarruz nükleer denizaltısı ve diğer savaş gemilerini göndermeyi tasarlıyor." ifadesi kullanıldı.

Venezuela’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin "düşmanca eylem ve tehditlerle bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehlike oluşturduğu" vurgulandı.

Basına göre, ABD’nin Karayipler’e göndermeyi tasarladığı gemiler arasında USS Lake Erie adlı füze kruvazörü ile USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısı bulunuyor.

