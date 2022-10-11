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Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı

Amerika'da köpek balığı saldısına uğrayan üç balıkçı için sahil güvenlik ekiplerince nefesleri kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:43
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ABD'nin Louisiana eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Köpekbalığı saldırısına uğrayan üç balıkçı operasyonla kurtarıldı
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ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında köpekbalığı saldırısına uğrayan 3 balıkçı için sahil güvenlik ekipleri alarma geçti.Cumartesi günü balık tutmak için denize açılan 3 kişi köpekbalığı saldırısına uğradı. Ailelerinin uzun süre haber alamadığı 3 balıkçı için sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Ekiplerin, tekne ve helikopterlerle başlattığı operasyon kapsamında, balıkçılar kıyıdan yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta tespit edildi. Botları battığı için denizde yaşam mücadelesi veren balıkçılara köpekbalığı saldırdığı ortaya çıktı.

Ellerinden yaralanan 2 balıkçı, tekneye alındıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının stabil olduğu ve ellerinde ısırık yaraları bulunduğu aktarıldı. Sudaki diğer balıkçı ise helikopter aracılığıyla kurtarıldı.


Öte yandan, sahil güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamada, botun Cumartesi 10.00 sıralarında battığı ve iletişim cihazı bulunmayan balıkçıların denizde mahsur kaldığı bildirilirken, "Eğer aileler, sahil güvenlik ekiplerine haber vermeseydi ve 3 balıkçı can kurtarma yeleği giymeseydi bu durum çok farklı şekilde sonuçlanabilirdi" denildi.

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