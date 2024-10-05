ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet azalarak 479'a geriledi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 28 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında sondaj kulesi sayısında yaşanan düşüş, son bir yılda toplamda 18 kulelik bir azalmaya işaret ediyor.

Petrol fiyatları da bu süreçte değişiklikler gösterdi. Brent petrolün varil fiyatı perşembe günü 78,9 dolardan kapanırken, cuma günü 78,08 dolar seviyesine geriledi.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol ise perşembe gününü 73,71 dolardan kapatırken, cuma günü 74,38 dolara yükseldi. Bu dalgalanmalar, piyasalardaki arz ve talep dengesini etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor.