ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Kaynak: AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı 16-23 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 8 azalarak 465'e düştü.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 8 azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 16-23 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 8 azalarak 465'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 32 azaldı.

Perşembe gününü 64,44 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cumayı 64,78 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 60,93 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 60,64 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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