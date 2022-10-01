﻿ABD'nin standardı, "ulusal çıkarlar" ise...

"Bir haber, bu kadar kuşa çevrilir mi?" başlıklı dünkü yazımla ilgili teknik bir açıklama ile başlamam gerekiyor... 29 Eylül günü yazıyı yazıp 30 Eylül tarihli gazetede yayınlanmak üzere gazeteye geçtikten ve gece de Twitter'a mesaj ve anons olarak koyduktan sonra, bir takipçim, "Ajans bülteninde yok" dediğim haberin Anadolu Ajansı tarafından yayınlandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, bahsettiğim haberi, 29. 09 2022 tarihinde saat 01. 24'te yayınlamış görünüyordu. Oysa ben AFP kaynaklı haberi, yaklaşık on saat sonra gündüz 11.36'da Sputnik'te görünce, Anadolu Ajansı haberini esas almak amacıyla saat 13.00'e kadar bülteni taradım. Çünkü ABD Dışişleri Bakanı'nı adeta sorguya çeken iki gazeteciden biri Anadolu Ajansı muhabiri Kasım İleri idi...

Haberi bültende bulamayınca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın adıyla arama bölümünden de aradım, Price'ın, Kasım İleri'nin Ege'deki adalara silah yığınağı ile ilgili sorusuna 27 Eylül'de verdiği cevap vardı. Google'dan da taradım; aradığım haber Türkçe ve AFP kaynaklı olarak sadece Sputnik'te vardı. Ben de bu iki haberi kıyasladım.

AA'nın Twitter sayfasında ise Sputnik'teki haber, gece 22.00 civarında yani bültendeki haberin giriş saatinden yaklaşık 20.5 saat sonra yayınlandı! (İlk yorumun geldiği saat buydu...) Sonra Sputnik'e bir daha baktım. Oradaki haber, 14.21'de güncellenmiş görünüyordu ama nedense AFP ve muhabir imzasını kaldırmışlardı!

Böylece günün olayı olacak bir haber, kaynadı gitti.

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Anadolu Ajansı muhabiri Kasım Bilir ve AP muhabiri, Ned Price'ı sorularla bunalttı... Sözcü, ABD'nin Yunanistan'a ve Türkiye'ye S-300'ler ve S-400'ler konusunda neden çifte standart uyguladığı sorusuna "Uyguladığımız standart, Amerikan ulusal çıkarlarına uygun olan neyse odur" diye cevap verdi

Burada, akla "Öyleyse Türkiye, neden kendi ulusal çıkarlarına uygun hareket etmiyor" sorusu geliyor...

Meselâ, Yunanistan, Rusya'dan aldığı S-300 sistemini kullanarak Türk savaş uçaklarına NATO tatbikatı sırasında kilit atıyor ama Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400'leri ABD baskısıyla hiç kullanmıyor!

Meselâ, ABD'nin dayatmalarını, Esat'a kabul ettiremeyince, iç savaş çıkarmak, böylece Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurulmasına yol açmak, Türklerin ulusal çıkarlarını mı koruyor, Amerikan çıkarlarını mı?

Meselâ, Suriye'den milyonlarca insanın Türkiye'ye sürüleceğini önceden bilerek 1.5 milyon çadır siparişi vermenin, halk tepki göstermeye başlayınca da durumu "ensar-muhacir" diye izah etmenin, yani Türkleri aldatmaya çalışmanın, ulusal çıkarları korumakla bir ilgisi var mıdır?

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

2. Abdülhamit, ne kadar toprak kaybetti?

Mersin'deki saldırıyı yapan teröristlerden biri 10 yıl önce CHP raporunda "hapisteki gazeteciler" listesinde gösterdiği kişi mi yoksa başka biri midir? Adı geçen kişi, saldırıya katılan terörist ise neden AKP iktidarının ABD ve İngiltere dayatmasıyla başlattığı çözüm sürecinde serbest bırakıldı? Saldırıyı üstlenen PKK, neden, "Dilşah Ercan değildi" dedi? Ceset başkasına ait ise, Dilşah Ercan nerede?

Toplu konut projesinde peşinat verip ödemelere başlayacak olanlar, yarın zamlanacak taksitleri ödeyebilecek mi? Yoksa seçimler öncesinde geniş kitleler, bu projeyle göbeğinden bağlanarak iktidara destek vermeye mecbur edilmek mi isteniyor?

Tabii bu konular da önemlidir.

"ABD, Türkiye'yi Yunanistan ile çatıştırmak mı istiyor?" konulu programlar da yapıldı ama öncelikle iktidar, Türk Milleti'nin çıkarlarına uygun bir standart uygulasaydı Türkiye bu sorunları yaşar mıydı?