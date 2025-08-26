ABD’nin Suriye yaptırımları resmen sona erdi

Kaynak: İHA
ABD’nin Suriye yaptırımları resmen sona erdi

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye için atılan son adımı açıkladı. Buna göre Suriye’ye iç savaş döneminde uygulanan yaptırımlar resmen sona erdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Suriye'ye uygulanan yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırıldığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.
ABD’den Suriye’yi sevindiren bir karar geldi. ABD Hazine Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025’te çıkarılan 14312 numaralı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtildi. Açıklamada, yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu’ndan kaldırıldığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında Suriye'ye yönelik 2004'ten bu yana uygulanan çeşitli başkanlık kararlarını ve yaptırımları sona erdiren bir kararname imzalamıştı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada karar, "Başkan Donald J. Trump, ülkenin istikrar ve barış yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırım programını sona erdiren tarihi bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı" ifadeleriyle duyurulmuştu.

