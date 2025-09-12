ABD'nin talebi hükümet tarafından kabul edildi: Sınır dışı edilen göçmenler hakkında yeni anlaşma resmileşti

Gana, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sınır dışı edilen Batı Afrikalı göçmenleri kabul etme kararı alarak, küresel anlamda tartışma yaratan bir karara imza attı. Gana hükümetinin aldığı karar, uluslararası hukuk ihlali iddialarıyla gölgelenirken, Afrika kıtasında bu uygulamayı benimseyen birkaç ülkeden biri olmasıyla dikkat çekti.

"İNSANİ NEDENLERLE KABUL EDİYORUZ"

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, alınan kararın "insani nedenlerle ve bölgesel dayanışma gereği" alındığını söyledi. Mahama, yaptığı açıklamanın devamında ABD tarafından sınır dışı edilen Nijerya ve Gambiya vatandaşı 14 kişinin ülkeye kabul edildiğini doğruladı. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu kişilerin, ülkelerine dönüşlerinin kolaylaştırıldığı ve Gana'da kalıcı olarak kalmayacakları bilgileri kamuoyuyla paylaşıldı. Gana'nın toplamda kaç kişiyi kabul edeceği konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

ABD'NİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE ANLAŞMALARI

ABD'nin son dönemde ciddi şekilde artan "üçüncü ülke sığınmacı anlaşmaları"na imza atan ülkeler arasına katılan Gana'nın haricinde, 2025 Temmuz'unda Esvatini beş, Güney Sudan ise ABD tarafından sınır dışı edilen sekiz şahsı kabul ettiğini duyurmuştu. Aynı yılın Ağustos ayında ise ABD ile Ruanda arasında 250 ile sınırlandırılan "insanın transferini" öngören anlaşma imzalanmış ve ardından yedi kişi Ruanda'ya gönderilmişti.

ULUSLARARASI TEPKİLER DİNMEK BİLMİYOR

İnsan hakları örgütleri Trump yönetiminin söz konusu politikasını şiddetle eleştiriyor. Mevzu bahis örgütler, söz konusu kişilerin üçüncü ülkelere gönderilmelerinin uluslararası hukukun yanı sıra temel insan haklarını da ihlal ettiğini savunuyor.

ABD mahkemeleri de uygulamalara karşı çıkmış olsa da Yüksek Mahkeme'nin Haziran ayında verdiği kararla, federal hükümetin göçmenleri anavatanları dışındaki ülkelere hızlı bir şekilde geri gönderme uygulamasını yeniden başlatmasına yönelik karar almıştı.

Gana hükümetinin aldığı karar, küresel göç yönetimi konusundaki tartışmaları alevlendirirken, özellikle Afrika ülkelerinin bu tür anlaşmalarda nasıl bir rol oynayacağı sorusunu da tekaardan gündeme getirmiş durumda.