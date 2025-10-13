CBS News'un haberine göre, Texas'ın Fort Worth kentindeki İtfaiye Departmanından yapılan açıklamada, Tarrant bölgesinde halka açık Hicks uçak pisti yakınlarında bir uçağın düştüğü belirtildi.



Açıklamada, uçağın düştüğü bölgedeki tır ve römorklara çarpması sonucu çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.



Acil durum yetkililerinin olay yerine intikal ettiği aktarılırken, kaza bölgesinin yakınlarında Fort Worth Alliance Havaalanı ve Fort Worth Meacham Havaalanı'nın bulunduğu belirtildi.



DETAYLAR VERİLMEDİ

Uçağın türüne, nereden kalktığına ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın düştüğü bölgeden yoğun duman yükselmesi yer aldı.