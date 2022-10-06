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ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 09:36
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ABD'nin ticari ham petrol stokları yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 429 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 770 bin azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 6 milyon 200 bin varil azalışla 416 milyon 400 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 700 bin varil azalışla 207 milyon 500 bin varil oldu.

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 502 bin varil azalışla 5 milyon 947 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 95 bin varil azalışla 4 milyon 551 bin varile düştü.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 24-30 Eylül haftasında 2 bin varil artarak 12 milyon 435 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 600 bin varil olması bekleniyor. (AA)

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