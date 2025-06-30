ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack'tan F-35 açıklaması!

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye ile F-35 sorununun yakında çözüleceğini düşündüğünü söyledi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, NATO müttefikleri arasında uzun süredir devam eden F-35 anlaşmazlığının yıl sonuna kadar çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, savunma ilişkilerini gerginleştiren yıllardır devam eden gerginlikte potansiyel bir atılımın sinyalini verdi.

"YIL SONUNA KADAR..."

Büyükelçi Tom Barrack, her iki tarafın da artık "yeni bir başlangıç" aradığını ve Kongre'nin konuyu yeniden ele almaya istekli olduğunu söyledi. Barrack, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar bir çözüme sahip olma fırsatımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Ankara, F-35 savaş uçağı geliştirme programına yeniden katılmayı veya 2019'da Rus S-400 füze savunma sistemleri satın alması nedeniyle ihraç edilmeden önce ödediği yaklaşık 1,3 milyar doların kendisine geri ödenmesini sürekli olarak zorladı. Türk yetkililer ayrıca savunma tedarik ajansına uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için baskı yaptı ve ABD ile daha derin savunma-endüstriyel iş birliği çağrısında bulundu.

Barrack’a, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi F-35 programına yeniden dahil etme konusunda iyi niyetli olduğu izlenimini daha önce aktardığı hatırlatılarak, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ve F35 meselesinde ikili ilişkilere yapıcı katkıları olacak bir süreç işliyor mu?" sorusuna, "Evet, kesinlikle evet" yanıtını verdi.

"PARÇALARIN ÇOĞU TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"

F16 ve F 35'lerin NATO müttefiki Türkiye'nin olmazsa olmaz unsurları olduğunu söyleyen Barrack, F35 parçalarının çoğunun Türkiye'de üretildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin F16'lar ve modernizasyonu için ödeme yaptığını kaydeden Barrack, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarının uygulandığı döneme dair anekdotlar paylaştı.

Büyükelçi, F35 meselesinin uzun zamandır tartışıldığına işaret ederek, tarafların bu konuyu "artık geride bırakmak" istediğini söyleyerek, "Önümüzdeki birkaç ay içinde iki liderimiz ve iki dışişleri bakanımız arasında bir yeni bir buluşmayı, ikili gündemin, beş yıldır tartışılan tüm bu konuların yenilendiğini göreceksiniz. F35, F16, S400'ler, yaptırımlar, gümrük vergileri gibi şeyler bizim misyonumuzun ikincil unsurları. Sanırım ilk kez, ABD ve Türkiye'nin sadece savunma ortakları olmak yerine, 'atağa geçen ortaklar olalım' diyen bir taahhüdü var" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, F35 meselesine ilişkin, "Dolayısıyla, yıl sonuna kadar bir çözüme kavuşmanın mümkün olduğuna inanıyorum" dedi.

"ORTA DOĞU YENİ BİR DİYALOĞA HAZIR"

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, çok sayıda ülkenin İbrahim Anlaşmasına hazır olduğu ifadeleri hatırlatılan Barrack, "Gazze bu durumdayken İbrahim Anlaşmaları konusunda beklentileriniz gerçekten yüksek mi yoksa bu bir temenni mi?" sorusuna, "Witkoff'un en hassas alanlarda harika iş çıkardığı" yanıtını verdi.

ABD'nin iki tarafla da harika ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Barrack, "Bence Orta Doğu yeni bir diyaloğa hazır. İnsanlar aynı hikayelerden sıkıldı. Bence, ufak adımlar göreceğiz. Herkes İbrahim Anlaşmalarına geri dönecek. Özellikle Gazze durumunda, çünkü asıl büyük mesele şu anda bu" diye konuştu.