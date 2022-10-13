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ABD'nin Türkiye kararı komşuyu karıştırdı. Çipras ile Miçotakis birbirine girdi

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararı Yunanistan'ı karıştırdı. Eski Başbakan Çipras, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i, ''ABD Senatosu'nun Türk F-16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir'' sözleriyle eleştirdi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:31
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ABD'nin Türkiye kararı komşuyu karıştırdı! Çipras ile Miçotakis birbirine girdi

ABD'nin Türkiye kararı komşuyu karıştırdı. Çipras ile Miçotakis birbirine girdi
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Türkiye'ye ABD'den F-16'lar konusunda güzel bir haber geldi. F-16 satışını koşullara bağlayan tasarı reddedildi. Bu gelişme Yunanistan'ı karıştırdı. Eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Çipras, hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Miçotakis'in partisinden Çipras'a yanıt gecikmedi.

ÇİPRAS MİÇOTAKİS'E SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye'ye F-16'lar konusunda yeşil ışık yakılması sonrası konuşan eski Başbakan Çipras, Miçotakis ve ekibini topa tuttu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'ye son ziyaretinde Yunanistan'a F-35 sağlanması gerektiğini savunurken, Türkiye'ye F-16 verilmemesini talep etmişti. Çipras bunu hatırlattı ve, "ABD Senatosu'nun Türk F-16'ları hakkındaki kararı, Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir" dedi.

"TÜRKİYE ÖDÜLLENDİRİLİYOR"

Çipras'ın partisi SYRIZA'dan yapılan açıklamada, "Senato'nun dün F-16 savaş uçaklarının satışını sınırlayan koşulları reddetme kararı ile Türkiye, sadece Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuduğu ve Libya ile yeni muhtıralar imzaladığı için 'cezalandırılmamakla' kalmıyor, aynı zamanda ödüllendiriliyor" denildi.

"ULUSAL ÇIKARLAR İÇİN DAHA DA TEHLİKELİ HALE GELİYORLAR"

Ana muhalefette bulunan SYRIZA partisi, Miçotakis ve ekibini ulusal çıkarlar için giderek daha da tehlikeli olmak ile de şuçladı.

"ÇİPRAS ANADOLU AJANSI GİBİ KONUŞUYOR"

SYRIZA'nın bu suçlamalarına ise hükümet kanadından yanıt gecikmedi. Yunanistan'da hükümet sözcüsü Yannis Oikonomou, "SYRIZA, Türk Anadolu Ajansı gibi konuşuyor" ifadelerinde bulunurken, Yunanistan hükümetinin 'sahadaki güç dengesini kendi lehine değiştirmeyi kararlı olarak sürdüreceğini' savundu.

"ERDOĞAN AYNI CESARETİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Çipras ise iktidarı bir kez daha eleştirerek, "Başbakan Türkiye'nin egemenlik haklarımıza gerçekten meydan okuması durumunda yaptırımlar konusunu gündeme getirmeye bile cesaret edemediği sürece, Erdoğan aynı cesareti göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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