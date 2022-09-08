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ABD’nin F-35’leri Çin malı çıktı. Teslimatlar askıya alındı

Amerika Birleşik Devletleri, bize vermediği F-35'lerin motorunda kullanılan mıknatıslardan birinin alaşımının Çin’den ithal edildiğini tespit etmesi üzerine uçağın Amerikan ordusu ve müşteri ülkelere teslimatını geçici olarak askıya aldı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:17
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 09:38
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ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35’lerin bir parçası Çin malı çıktı. Flaş gelişmenin ardından teslimatlar askıya alındıı

ABD’nin F-35’leri Çin malı çıktı. Teslimatlar askıya alındı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği F-35'lerde Çin malı parça kullanıldığının belirlenmesi ortalığı karıştırdı. Uçağın ana üreticisi firma Lockheed Martin’in yaptığı açıklamada, uçağın turbo motor pompalarından birinde kullanılan bir mıknatısın alaşımının Çin’den ithal edildiğinin belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, uçakta kullanılan malzemenin gerekli yasa ve düzenlemelere uygunluğunu sağlamak üzere uçağın ABD ordusuna ve uçağın alıcısı olan müşteri ülkelere teslimatının askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu anda teslim edilmiş ve kullanılan uçakların bu süreçten etkilenmediği belirtildi.ABD Savunma Bakanlığı Kontrat Yönetim Ajansının 19 Ağustos’ta Müşterek Savaş Uçağı F-35 Ofisi’ne, uçakta kullanılan söz konusu mıknatısın Çin’den ithal edilen ham madde ile üretildiği uyarısında bulunduğu ifade edilen açıklamada, ağustos sonlarında tedarikçilerden birinin şirkete kullandıkları ham maddenin Çin’den alındığını ancak mıknatısların ABD’de manyetize edildiğini bildirdiğine dikkat çekildi.

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