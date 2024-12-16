ABD'nin USS Savannah Gemisi 8 yıl sonra Kamboçya'ya demir attı

ABD Donanmasına ait USS Savannah Gemisi, Kamboçya'nın güneybatısındaki liman kenti Sihanoukville'ye 5 günlüğüne uğradı.

103 kişilik mürettebatı bulunan geminin kaptanı Daniel A. Sledz, "8 yıl aradan sonra ABD'nin gücünü buraya geri getirmek harika bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ABD gemisinin, Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün yakınlarına demir atması dikkati çekti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, haziranda Kamboçya'ya resmi ziyaret düzenlemişti. Ziyaret kapsamında Başbakan Hun Manet ile görüşen Austin, savunma ilişkilerini güçlendirmenin yollarını ele almıştı.

ÇİN'İN DENİZAŞIRI ÜLKELERDE ASKERİ AĞ KURDUĞU İDDİASI

Çin'in mali desteği ve işbirliğiyle inşa edilen Ream Deniz Üssü'nün temel atma töreni, 8 Haziran 2022'de dönemin Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Punom Pen Büyükelçisi Vang Vıntien ve ABD askeri ataşesinin katılımıyla gerçekleştirilmişti.

Çin gözünü ABD donanmasına dikti. Pentagon kırmızı alarma geçti

O dönem ABD, tersane, rıhtım, hastane, atölye ve resepsiyon binasından müteşekkil üssün projesinin şeffaf yürütülmediğini öne sürmüş ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle projeye karşı çıkmıştı.

Çin'e ait gemilerin demirlediği Tayland Körfezi'nin kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın stratejik konumuyla dikkati çekmişti.

Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssünün bulunduğu biliniyor. Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla denizaşırı askeri ağ kurmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

ABD Donanması'nda kırmızı alarm

ABD Donanması son altı ayda 130'dan fazla saldırıyı engellemek için 1 milyar dolar harcadı