ABD'nin Utah eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü

ABD’nin Utah eyaletinde dün akşam bir uçak kalkıştan sonra düştü.

KAYNAK: AA
ABD'nin Utah eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü

Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Uçak Kalkıştan Sonra Düştü

Kaza, Utah’ın Moab kasabasının 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı’nda meydana geldi. Grand Bölgesi Şerif Ofisi, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.

4 Kişi Hayatını Kaybetti

Şerif Ofisi, uçaktaki 4 kişinin kaza yerinde öldüğünü bildirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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