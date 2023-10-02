ABD'nin Utah eyaletindeki uçak kazasında 4 kişi öldü

Uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Uçak Kalkıştan Sonra Düştü
Kaza, Utah’ın Moab kasabasının 24 kilometre kuzeyindeki Canyonlands Havaalanı’nda meydana geldi. Grand Bölgesi Şerif Ofisi, Piper PA-28-140 tipi tek motorlu uçağın kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü açıkladı.
4 Kişi Hayatını Kaybetti
Şerif Ofisi, uçaktaki 4 kişinin kaza yerinde öldüğünü bildirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
Kazanın Nedeni Araştırılıyor
Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kurul, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.