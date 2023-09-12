ABD'nin verdiği madalyayı reddeden komutanın orduevlerine girişi yasaklandı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Emekli Albay Orkun Özeller’in İncirlikte görevdeyken, ABD’nin verdiği madayayı reddetmesinin ardından Ordu evlerine girişinin yasaklandığını, gazeteci Müyesser Yıldız sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Özeller’in bugün Ankara’da Orduevi’ne girerken giriş kartını okuturken, okuma cihazında, “Sadece askeri sosyal tesislere girişi yasaktır” uyarısı kırmızı bir ekranda belirdi.

Müyesser Yıldız olayın görüntüsünü paylaşmasının ardından, bir hatırlatmada bulunarak, zamanında Balyoz-Ergenekon kumpas davalarında TSK’nın tavrını eleştiren çok sayıda komutanın, Montrö’ye sahip çıkan emekli amirallere verilen ilk cezanın bu olduğunu ifade etti.

Yıldız, Emekli Albay Özeller’in suçunun, Özeller’in şu anda İYİ Parti’de olmasından dolayı mı olduğunu şu şekilde sordu: “Eğer herhangi bir "sehven" durumu sözkonusu değilse; acaba Özeller'in "suçu" ne? ABD'nin madalyasını reddetmesi mi, Van sınırına gidip kaçakların gelişini gündeme taşıması mı, İYİ Parti'de olması mı?”

NE OLMUŞTU?

2017 yılında İncirlik Üssü’ndeki ‘koalisyon’ güçlerinin karargahında bir veda ve madalya töreni düzenlenmiş, tören sırasında ABD’li Albay Kevin Leahy, ‘Koalisyon’ güçleri karargahında görev yapan Albay Orkun Özeller’e üstün başarılarından dolayı madalya takdim etmişti.

Bu törende konuşma yapan Özeller, “Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. ‘Onurum’ bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Madalyayı iade eden Albay Özeller, törenden ayrılmıştı.