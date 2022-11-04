42 yaşındaki kadın diri diri mezara gömüldü

Haberlercom'da yer alan bilgilere göre, 42 yaşındaki Young An'in saatlerce süren kabusu, Pazar günü öğleden sonra boşanmak istediği 53 yaşındaki kocası Chae Kyong An ile tartışması ile başladı.

İkilinin maddi konuları konuşmak için biraya gelmesinden sonra çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kocasının kendisine saldırması sonrası korkuya kapılan kadın kolundaki akıllı saatle polisi aramaya çalıştı ancak kocası saati alıp çekiçle ezdi ve kadını sürükleyerek garaja götürdü.

Daha önce de kocasından şiddet gördüğünü anlatan ve koruma kararı olduğunu belirten Young An polise kocasının kendini göğsünden bıçaklamadan önce mezar kazdığını anlattı. Mahkeme belgelerinde "Kurban uyuşturulmuştu. Toprağa kondu ve üzerine ağır bir ağaç koyuldu" ifadeleri yer aldı.

Talihsiz kadın diri diri toprağa gömüldüğünde hala kocasının yüzeyde yürüdüğünü duyabiliyordu.

KIVRANARAK ÇIKTI

Bir kaç saat toprağın içinde yatan Young An sonunda ellerine ve kollarına sıkıca sarılı koli bandından kurtulmayı başardı. Toprağın altında boğulma tehlikesi ile burun buruna gelen kadın kıvranarak toprağın içinden çıkmayı başardı ve yaklaşık 30 dakika koşarak sonunda yardım istediği evi gördü ve kapılarını çaldı.

SAÇLARI BULUNDU

42 yaşındaki kadının şikayeti sonrası harekete geçen polis, Lacey yakınlarındaki ormanda sığ bir mezar buldu. Olay yerinden toplanan delillerde kadının saçları ve koli bandı bulundu.

Polisin başlattığı insan avı sonrası yakalanan koca, birinci derece cinayete teşebbüs, birinci derece adam kaçırma ve birinci derece saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya.